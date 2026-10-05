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La Alcaldía de Medellín busca regular los Airbnb en el Plan de Ordenamiento Territorial

La revisión del POT propone limitar la renta corta a las zonas de alta mixtura. La Alcaldía asegura que regular no es prohibir, mientras las plataformas de rentas cortas señalan que se perjudicará a los propios habitantes de la ciudad.

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Laura María Orrego Acosta
Imagen de referencia. Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025, y las viviendas turísticas registradas crecieron 123 % entre 2022 y 2025.
Imagen de referencia. Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025, y las viviendas turísticas registradas crecieron 123 % entre 2022 y 2025.
Foto: Alcaldía de Medellín

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Daniela Valderrama pagaba aproximadamente COP 1.200.000 por un apartamento en Medellín, en el barrio Rodeo Alto, Belén. Cuando el dueño se lo pidió, se lo arrendó a otra persona en COP 1.700.000, y hoy en ese mismo sector ella asegura que ve avisos de hasta COP 2.500.000. Hace dos años se mudó a Bello, un municipio al norte del Valle de Aburrá, porque no encontró nada que pudiera pagar en Medellín, y ahora que busca casa de nuevo cree que tendrá que quedarse allá porque "en Medellín está imposible". Historias como la suya han puesto a los…

Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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