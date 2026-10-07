Comunidad exige respuestas por el feminicidio de campesina de 72 años en Nariño

El testimonio de Jenny Pardo reactivó un caso que llevaba semanas sin respuestas después de que habló en un podcast sobre el crimen de su madre, Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años hallada con múltiples lesiones y signos de abuso sexual en un potrero de su propia finca en San Bernardo, Nariño. Su denuncia circuló en redes sociales y reavivó la exigencia de que el caso no quede impune.

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"Mi mamá no murió. A mi mamá la mataron", dijo Pardo. Su madre aún tenía signos vitales cuando la encontraron en el potrero pero murió el 29 de agosto de 2026 en un hospital de Pasto. Hasta hoy, nadie ha sido capturado.

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El relato de Jenny, divulgado el 6 de octubre en el podcast del abogado Juan José Castro, inicia con una llamada de la madre para contarle que estaba juntando huevos criollos para enviarles a varios de sus seis hijos. Al día siguiente, cuando Blanca no daba señales, la familia salió a buscarla. Un vecino dijo haberla visto en la mañana caminando hacia su terreno con una ruana y un machete. Una de sus hijas la encontró en el potrero, desorientada y todavía con vida.

La trasladaron al puesto de salud de San Bernardo y de allí la remitieron a Pasto por la gravedad de las lesiones. Según Jenny, fue en el hospital donde les informaron que su madre había sido víctima de abuso. Blanca nunca pudo explicar qué le había ocurrido ni señalar a su agresor: "¿Quién fue el que le hizo eso a la mamá? Y esa pregunta se centraba en la cabeza de nosotros y no hay respuesta".

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El podcast causó indignación en redes sociales y ahora, igual que los familiares de Blanca, los usuarios piden que la investigación avance y que alguien responda. Sin embargo, la indignación no empezó con el podcast, pues los habitantes de San Bernardo ya habían realizado una marcha y una velatón pidiendo justicia para Blanca Pardo.

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Las autoridades de Nariño confirmaron que el proceso continúa abierto, a cargo del CTI de Pasto, y que esperan avances próximamente. La familia aún espera el dictamen completo de Medicina Legal.Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó el caso entre los posibles feminicidios registrados en el departamento durante 2026.

Mientras tanto, cada vez más usuarios en redes sociales como X, Facebook e Instagram se unen al llamado a las autoridades para identificar a los responsables y esclarecer lo sucedido con el hashtag #JusticiaParaDoñaBlanca.