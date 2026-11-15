Bus escolar con varios niños cayó a un abismo en Norte de Santander; hay 16 heridos

Según informó la alcaldía de San Calixto, los jóvenes se encontraban en una actividad escolar en el momento de la emergencia. El bus cayó en un pronunciado abismo, por lo que…

Un grave accidente se registró este fin de semana en la vía a Ocaña. Un bus escolar, en el que eran transportados estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón del municipio de San Calixto, en Norte de Santander, cayó a un abismo, dejando a varios menores de edad heridos.

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Según informó la alcaldía de San Calixto, los jóvenes se encontraban en una actividad escolar en el momento de la emergencia. El bus cayó en un pronunciado abismo, por lo que habitantes de la zona, organismos de socorro y miembros de la Defensa Civil tuvieron dificultades para rescatar a los heridos.

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Entre los lesionados, las autoridades locales indicaron que hay cinco en delicado estado de salud por traumas craneoencefálicos y toracoabdominales, por lo que fueron trasladados a Ocaña. Otros siete fueron llevados a centros asistenciales locales por fracturas y lesiones, mientras que otros cuatro fueron valorados por personal de la salud en la zona para descartar afectaciones internas.

"Las circunstancias en las que se presentó el accidente se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. La administración local adelanta las gestiones y mantiene la comunicación con las entidades de salud y organismos competentes, con el propósito de acompañar la atención de las personas afectadas y brindar el apoyo necesario a sus familias durante esta emergencia", indicó la alcaldía en comunicado.

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Aunque las autoridades no han detallado si el vehículo presentaba fallas o se presentó otro incidente, habitantes de la zona, sobre la vía San Calixto y Teorama, han advertido que las condiciones de la vía y el pronunciado abismo ponen todos los días en riesgo a los vehículos que transitan a diario este corredor, por lo que han pedido la intervención para tener una conexión más segura entre los municipios.

"Desde la Administración Municipal articulamos esfuerzos con las entidades de salud para acompañar la atención de los afectados. Elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación y enviamos un abrazo de solidaridad y acompañamiento a sus familias", concluyó la alcaldía.