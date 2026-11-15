 

Publicidad

Bus escolar con varios niños cayó a un abismo en Norte de Santander; hay 16 heridos

Los menores de edad eran del colegio Cayetano Franco Pinzón del municipio de San Calixto, que participaban en una actividad académica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Colombia
Accidente bus escolar en Norte de Santander
Cinco de los menores de edad que iban en el bus están en delicado estado de salud
Foto: Archivo particular

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un grave accidente se registró este fin de semana en la vía a Ocaña. Un bus escolar, en el que eran transportados estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón del municipio de San Calixto, en Norte de Santander, cayó a un abismo, dejando a varios menores de edad heridos.

Lea: Advierten que las concesiones no permiten privatizar playas de Santa Marta ni cobrar entrada

Según informó la alcaldía de San Calixto, los jóvenes se encontraban en una actividad escolar en el momento de la emergencia. El bus cayó en un pronunciado abismo, por lo que habitantes de la zona, organismos de socorro y miembros de la Defensa Civil tuvieron dificultades para rescatar a los heridos.

Entre los lesionados, las autoridades locales indicaron que hay cinco en delicado estado de salud por traumas craneoencefálicos y toracoabdominales, por lo que fueron trasladados a Ocaña. Otros siete fueron llevados a centros asistenciales locales por fracturas y lesiones, mientras que otros cuatro fueron valorados por personal de la salud en la zona para descartar afectaciones internas.

"Las circunstancias en las que se presentó el accidente se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. La administración local adelanta las gestiones y mantiene la comunicación con las entidades de salud y organismos competentes, con el propósito de acompañar la atención de las personas afectadas y brindar el apoyo necesario a sus familias durante esta emergencia", indicó la alcaldía en comunicado.

Le puede interesar

Más regiones

Explosión en mina de carbón de Boyacá deja dos muertos y dos desaparecidos

Más regiones

Dosquebradas ya demolió el 78% de los edificios afectados por el terremoto

Más regiones

Polémica por enfrentamiento entre jóvenes con luces de bengala en Segovia, Antioquia

Le puede interesar: Encuentro académico en Icesi por reconstrucción de Buenaventura

Aunque las autoridades no han detallado si el vehículo presentaba fallas o se presentó otro incidente, habitantes de la zona, sobre la vía San Calixto y Teorama, han advertido que las condiciones de la vía y el pronunciado abismo ponen todos los días en riesgo a los vehículos que transitan a diario este corredor, por lo que han pedido la intervención para tener una conexión más segura entre los municipios.

"Desde la Administración Municipal articulamos esfuerzos con las entidades de salud para acompañar la atención de los afectados. Elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación y enviamos un abrazo de solidaridad y acompañamiento a sus familias", concluyó la alcaldía.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Accidente

Bus escolar

heridos

Niños

Norte de Santander

San Jacinto
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

 

Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido