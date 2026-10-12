Buscan a hombre desaparecido en playas del Atlántico tras volcarse en una moto acuática

De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, el fuerte oleaje habría provocado que los tres cayeran al mar. Los niños lograron salir del agua y…

La búsqueda de Juan Carlos López continúa en aguas del Atlántico luego de que desapareciera tras el volcamiento de una moto acuática en la que se movilizaba con sus dos hijos menores de edad. El accidente ocurrió el sábado 10 de octubre en el sector de Caño Dulce, en jurisdicción de Tubará.

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De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, el fuerte oleaje habría provocado que los tres cayeran al mar. Los niños lograron salir del agua y fueron rescatados con vida, mientras que su padre desapareció y desde entonces es buscado por las autoridades.

Según el testimonio de Carolain León, pareja de López, entregado al diario El Heraldo, el accidente ocurrió a una distancia aproximada de entre 150 y 200 metros de la orilla. La mujer relató que, después de caer al agua, el hombre les pidió a sus hijos que nadaran hacia la playa para ponerse a salvo. Los niños siguieron sus indicaciones y lograron llegar a una zona donde recibieron ayuda. Sin embargo, cuando fueron rescatados, su padre ya no estaba con ellos.

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Armada mantiene operativo de búsqueda

La Armada Nacional, a través de unidades de la Fuerza Naval del Caribe, Guardacostas y Aviación Naval, desplegó personal y recursos para tratar de localizar al hombre. Según la información divulgada por la institución, las labores incluyen unidades de reacción rápida y apoyo aéreo para ampliar la cobertura del rastreo. También se han coordinado acciones con pescadores de la zona y otros organismos de apoyo.

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Los familiares permanecen atentos a los avances del operativo, que se extiende por el área costera de Caño Dulce y sectores cercanos. Mientras continúa la búsqueda, las autoridades reiterar el llamado a respetar las recomendaciones de seguridad en playas y durante las actividades náuticas, utilizar los elementos de protección y evitar ingresar al mar cuando las condiciones climáticas y del oleaje representen un riesgo.