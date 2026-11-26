La decisión se tomó luego de una sentencia judicial que estableció condiciones para desarrollar la actividad. Aunque los organizadores presentaron un recurso de…

La tradicional cabalgata de la Feria de Manizales no se realizará en 2027. La Asociación de Caballistas de Caldas (Asdecaldas) y el Club Activo 20-30 confirmaron la cancelación del desfile equino, que estaba programado para la edición número 70 de las fiestas de la capital caldense.

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La decisión se tomó luego de una sentencia judicial que estableció condiciones para desarrollar la actividad. Aunque los organizadores presentaron un recurso de apelación, las medidas de primera instancia continúan vigentes mientras el Tribunal Administrativo de Caldas resuelve el proceso.

La decisión está relacionada con la sentencia 307 del 8 de octubre de 2026, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales. Entre las disposiciones se encuentran la prohibición del consumo de alcohol durante el recorrido, la realización de pruebas de alcoholemia a todos los participantes y la disposición de personal y vehículos para retirar a quienes incumplan las medidas.

También se contemplan requerimientos relacionados con la atención y disposición de los equinos, así como mecanismos de identificación y supervisión durante el evento. En un comunicado, las entidades señalaron que estas condiciones representan exigencias logísticas, técnicas y económicas que superar su capacidad presupuestal y operativa.

Organizadores cuestionan las medidas del fallo

Carlos Arias, abogado representante de Asdecaldas y del Club 20-30, explicó que las organizaciones no están de acuerdo con la decisión y que solicitaron que el recurso de apelación se concediera en efecto suspensivo, con el propósito de mantener los protocolos que ya se habían implementado mientras se resolvía el caso.

Según Arias, durante varios años los organizadores han trabajado en medidas de protección animal, atención veterinaria y controles durante el recorrido. Aseguró que no cuestiona la necesidad de proteger a los caballos, sino la proporcionalidad y la viabilidad de algunas de las disposiciones. Además, señaló que la prevención del consumo de alcohol es necesaria, pero cuestionó que las pruebas deban realizarse a todos los jinetes en un único punto del recorrido.

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Arias sostuvo que el debate no debería plantearse como una elección entre las tradiciones y el bienestar animal, sino como la búsqueda de condiciones que permitan proteger a los equinos y mantener las actividades culturales y económicas asociadas al evento.

La cabalgata reunía a participantes de diferentes regiones del país. Para la edición de 2027 se estimaba la participación de aproximadamente 1.300 jinetes. Por ahora, la realización del desfile dependerá de lo que resuelva el Tribunal Administrativo de Caldas sobre la apelación y de las condiciones que puedan cumplir los organizadores.