Cancelaron la caravana de Halloween en Cúcuta, ¿qué pasó?

“Por los hechos de alteración y por el triste fallecimiento de nuestro amigo Miguel Castellanos,…

Debido a los hechos de seguridad que se han presentado en los últimos días en Cúcuta (el asesinato del exsecretario Miguel Castellanos y la explosión de un carro bomba en zona fronteriza), los organizadores de la caravana de motociclistas que se tenía prevista para Halloween anunciaron su cancelación, pese a los permisos que habían tenido de la alcaldía.

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“Por los hechos de alteración y por el triste fallecimiento de nuestro amigo Miguel Castellanos, desafortunadamente toda esta actividad la vamos a suspender, muchachos; por este año 2026 se va a suspender la caravana de Halloween”, indicó Manuel Rincón (conocido como "Macehte"), presidente de la Asociación Los Pikes de Colombia (Asopicol).

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La noticia se conoce pocos días después de que el gremio de motociclistas y la alcaldía llegaran a varios acuerdos que permitirían realizar la rodada, que en varias ciudades del país es prohibida debido a los problemas de movilidad y seguridad que genera.

Los organizadores señalaron en su momento que se había acordado un acompañamiento de las autoridades, así como se prohibiría el consumo de bebidas alcohólicas y se tendría una serie de normas de convivencia para garantizar la tranquilidad durante el evento. Adicionalmente, se había definido que la rodada se haría este miércoles, para permitir que el domingo la celebración fuera para los niños y niñas.

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Aunque la rodada se canceló, Rincón indicó que se aprovecharán los acuerdos para realizar la caravana en otro momento. “Toda esta logística que hemos organizado institucionalmente con la Alcaldía de Los Patios, con la Alcaldía de Villa Rosario y la Alcaldía de Cúcuta la vamos a realizar en un próximo evento, muchachos”, señaló en su comunicado.

Finalmente, reitero la importancia de no salir este miércoles en caravana por la ciudad. “Todos invitados a que nos cuidemos, a que este año no salgamos en caravana y pendientes el próximo mes del futuro, la futura caravana que vamos a realizar a nivel nacional”.