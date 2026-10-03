Capilla del cementerio Jardines de Armenia será demolida por daños tras el terremoto

El obsipo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero, anunició que la capilla del Parque Cementerio Jardines de Armenia será demolida debido a las afectaciones que sufrió por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se tomó en una mesa técnica en la que se conocieron los conceptos de ingenieros estructurales y arquitectos sobre las condiciones de la edificación. "Tras escuchar al especialista en estructuras Hernán Vera, al señor Carlos Mario Calderón Rivera, al arquitecto Fernando Trujillo y a otros, llegamos a esta…

El obsipo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero, anunició que la capilla del Parque Cementerio Jardines de Armenia será demolida debido a las afectaciones que sufrió por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se tomó en una mesa técnica en la que se conocieron los conceptos de ingenieros estructurales y arquitectos sobre las condiciones de la edificación. "Tras escuchar al especialista en estructuras Hernán Vera, al señor Carlos Mario Calderón Rivera, al arquitecto Fernando Trujillo y a otros, llegamos a esta decisión porque las columnas ya están afectadas y sentimos que esta capilla ya cumplió su ciclo" informó Quintero.

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Por medio de un video, el obispo explicó que la capilla ya había recibido mantenimientos preventivos y mejoras estructurales después del terremoto de 1999 en la ciudad, pero que el pasar del tiempo y la nueva sacudida del sismo de 2026 debilitaron la estructura y ponían "en riesgo incluso los osarios y cenizarios que están ahí mismo, en una plataforma bajo la capilla".

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El director del Parque Cementerio, el presbítero César Augusto Ladino, explicó que numerosos osarios de la zona 1 y 2 sufrieron afectaciones importantes, certificados por los especialistas en estructuras, y debían ser derribados, por lo que solicitó a los usuarios del cementerio a acercarse para conocer el estado de los osarios de sus seres queridos y conversar la situación. El cementerio aseguró que tratará el traslado de restos con dignidad y respeto, ubucándolos en el "Parque de restos en custodia".

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Finalmente Ladino afirmó que la decisión se convertía en un momento triste para la comunidad, "pero a la vez lleno de esperanza. Garantizamos tranquilidad: actuaremos en el menor tiempo posible para iniciar un nuevo proceso de construcción”.

El obsipo Quintero anunció que desde la Diócesis ya se estudia el diseño de un nuevo complejo que permita abrir la capilla al público: "en este momento estamos tratando de diseñar un complejo de manera que podamos tener nuevamente la capilla abierta al público con todas las normas de sismorresistencia y podamos hacer un mejoramiento de esa zona de los osarios y cenizarios para el servicio de la comunidad".