Alteración del orden público en Palermo, Huila, deja cinco heridos y siete motos incineradas

El hecho ocurrió sobre la vía que conduce hacia Teruel y, de acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Neiva, habría comenzado en medio de una riña. Durante la confrontación se habrían registrado disparos.

Cinco personas resultaron heridas y siete motocicletas fueron incineradas durante una alteración del orden público registrada en el barrio Costa Rica, en Palermo, Huila.

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Cuatro de los heridos permanecen bajo atención médica en la E.S.E Hospital San Francisco de Asís de Palermo, mientras que una quinta persona fue trasladada a otro centro asistencial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Álex Andrés Muñoz, señaló que las primeras versiones conocidas apuntan a una riña como origen del episodio. Durante la alteración también fueron quemadas siete motocicletas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palermo acudió al lugar para controlar las llamas.

Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente quiénes estarían detrás de la incineración ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

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La Alcaldía de Palermo convocó un Consejo de Seguridad para este viernes, con participación de las instituciones encargadas de analizar lo ocurrido y definir las medidas correspondientes. La Policía Metropolitana de Neriva adelanta la recopilación de testimonios y otros elementos para reconstruir el hecho y establecer las responsabilidades.