Diez capturados y 115 menores remitidos a protección tras operativo en el Centro de Medellín

"Más de 200 hombres y mujeres de la Policía Nacional, del Ejército, también acompañados con personal de espacio público, de movilidad y de migración,…

En un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con más de 200 agentes y funcionarios, se realizó una intervención a la zona Centro para reforzar la seguridad, recuperar espacios y controlar las distintas manifestaciones de delitos, en la noche del martes 6 de octubre de 2026.

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"Más de 200 hombres y mujeres de la Policía Nacional, del Ejército, también acompañados con personal de espacio público, de movilidad y de migración, salieron a las calles para hacer prevención, para hacer controles, reacciones y de esta manera combatir el delito y recuperar espacios para la gente", afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa, sobre el megaoperativo en la Comuna 10 de Medellín.

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El recorrido por establecimientos, corredores de alta circulación y callejones estrátegicos permitió la captura de diez personas; ocho de ellas en flagrancia de delitos como lesiones personales, fuga de presos, recaptación y hurto, las otras dos por medio de órdenes judiciales; un hombre de 41 años por acto sexual abusivo y otro de 26 años por violencia intrafamiliar. Además se incautaron 200 armas blancas, 1.700 gramos de estupefacientes, se recuperó una moto robada, se suspendieron de manera temporal tres establecimientos comerciales que incumplían las normas para su funcionamiento y se trasladaron 115 menores de edad a instalaciones oficiales para proceder con el restablecimiento de sus derechos.

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Entre las zonas priorizadas estuvieron la plazoleta Rojas Pinilla, la avenida De Greiff, Tejelo, Niquitao y Cundinamarca, donde se realizaron verificaciones a hospedajes y establecimientos comerciales que venden licor, solicitud de antecedentes y registros y requisas a personas.

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"Hicimos también controles a vehículos y fueron 43 comparendos gracias a la compañía de la Secretaría de Movilidad. 21 vehículos fueron inmovilizados y otros establecimientos registrados", añadió el secretario.

Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana dle Valle de Aburrá, coronel Richard Fajardo, manifestó que estas operaciones "van a continuar, seguiremos llegando con todas las capacidades, anticipándonos al delito y actuando de manera contundente frente a comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”.