 

Publicidad

Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en el Parque de la Provincia, en Valledupar

La escultura de Diomedes Díaz fue instalada en 2017 en la glorieta Los Juglares, su brazo derecho fue desprendido en un nuevo episodio de vandalismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Colombia
estatua de Diomedes Díaz
La estatua de Diomedes Díaz fue inaugurada en mayo de 2017 y desde abril de 2028 comparte el parque La Provincia con la escultura de su hijo, Martín Elías.
Foto: Redes sociales

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La estatua de Diomedes Díaz, uno de los máximos referentes del vallenato, fue vandalizada nuevamente en Valledupar, Cesar. Esta vez, la escultura del cantante perdió su brazo derecho, una afectación que generó reacciones entre los habitantes y seguidores del artista.

Lea: Investigan muerte de mujer en su casa en Candelaria, Atlántico: ¿qué pasó?

El daño se conoció el sábado 7 de noviembre, cuando comenzaron a circular imágenes de la figura mutilada. La escultura está ubicada en la glorieta Los Juglares, en el parque La Provincia, uno de los espacios turísticos de la capital del Cesar. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, rechazó lo ocurrido y anunció que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para gestionar la reparación del monumento.

No es la primera vez que dañan la estatua del Cacique

La obra, de tamaño real y con acabo de bronce metalizado, fue elaborada por los escultores Jhon Peñaloza y Misael Martínez. La Alcaldía la inauguró el 26 de mayo de 2017, fecha en la que se conmemoraban los 60 años del nacimiento del cantante, quien nació en La Junta, La Guajira. Desde abril de 2018, la figura está acompañada por una escultura de su hijo Martín Elías Díaz, también ubicada en el parque.

La escultura de Diomedes Díaz ya había sufrido afectaciones. En agosto de 2020 se reportó la desaparición del elemento que representaba el diamante que el cantante llevaba en uno de sus dientes. En mayo de 2022, la Alcaldía desmontó la figura para realizar trabajos de restauración, luego de que también se reportaran daños en su mano derecha, además de la desaparición de una medalla y una cadena.

Le puede interesar

Más regiones

Capturan a presuntos responsables de millonarios robos en joyerías y bancos de Santander

Más regiones

Suspenden por lluvias la búsqueda de la niña desaparecida en el arroyo El Salao, Atlántico

Más regiones

Bloqueos en vía Bucaramanga-Málaga: comunidad exige respuestas por puente inconcluso

Otras esculturas de artistas vallenatos también han sufrido daños

Los daños a la figura de Diomedes Díaz no son un caso aislado. En 2022 también se reportaron afectaciones en otras esculturas de cantantes vallenatos instaladas en Valledupar. Entre los casos conocidos están la desaparición del Grammy Latino que sostenía la estatua de Jorge Oñate, el robo del micrófono y la fractura de varios dedos de la figura de Iván Villazón, así como daños en un brazo y varios dedos de la escultura de Peter Manjarrés.

Le puede interesar: Aseguran recursos para el tren que conectará a Bello con Puerto Berrío

Por ahora, la Administración municipal anunció que adelantará las gestiones para reparar la estatua del Cacique de La Junta, aunque no se ha informado una fecha para el inicio de los trabajos.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Colombia

Diomedes Díaz

Estatua

Noticias hoy

Valledupar

Vandalismo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

 

Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido