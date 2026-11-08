Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en el Parque de la Provincia, en Valledupar

El daño se conoció el sábado 7 de noviembre, cuando comenzaron a circular imágenes de la figura mutilada. La escultura está ubicada en la glorieta Los Juglares, en el parque La Provincia, uno de los…

La estatua de Diomedes Díaz, uno de los máximos referentes del vallenato, fue vandalizada nuevamente en Valledupar, Cesar. Esta vez, la escultura del cantante perdió su brazo derecho, una afectación que generó reacciones entre los habitantes y seguidores del artista.

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El daño se conoció el sábado 7 de noviembre, cuando comenzaron a circular imágenes de la figura mutilada. La escultura está ubicada en la glorieta Los Juglares, en el parque La Provincia, uno de los espacios turísticos de la capital del Cesar. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, rechazó lo ocurrido y anunció que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para gestionar la reparación del monumento.

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Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural.



En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho.

Ya di instrucciones a la @OfiCulturaVpr para que se encargue de Arreglarlo. pic.twitter.com/FwuxlRBxc2 — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) November 7, 2026

No es la primera vez que dañan la estatua del Cacique

La obra, de tamaño real y con acabo de bronce metalizado, fue elaborada por los escultores Jhon Peñaloza y Misael Martínez. La Alcaldía la inauguró el 26 de mayo de 2017, fecha en la que se conmemoraban los 60 años del nacimiento del cantante, quien nació en La Junta, La Guajira. Desde abril de 2018, la figura está acompañada por una escultura de su hijo Martín Elías Díaz, también ubicada en el parque.

La escultura de Diomedes Díaz ya había sufrido afectaciones. En agosto de 2020 se reportó la desaparición del elemento que representaba el diamante que el cantante llevaba en uno de sus dientes. En mayo de 2022, la Alcaldía desmontó la figura para realizar trabajos de restauración, luego de que también se reportaran daños en su mano derecha, además de la desaparición de una medalla y una cadena.

Otras esculturas de artistas vallenatos también han sufrido daños

Los daños a la figura de Diomedes Díaz no son un caso aislado. En 2022 también se reportaron afectaciones en otras esculturas de cantantes vallenatos instaladas en Valledupar. Entre los casos conocidos están la desaparición del Grammy Latino que sostenía la estatua de Jorge Oñate, el robo del micrófono y la fractura de varios dedos de la figura de Iván Villazón, así como daños en un brazo y varios dedos de la escultura de Peter Manjarrés.

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Por ahora, la Administración municipal anunció que adelantará las gestiones para reparar la estatua del Cacique de La Junta, aunque no se ha informado una fecha para el inicio de los trabajos.