 

Publicidad

Suspenden por lluvias la búsqueda de la niña desaparecida en el arroyo El Salao, Atlántico

La búsqueda ha llegado hasta la desembocadura del arroyo El Platanal, en el río Magdalena. Participan más de 50 rescatistas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Colombia
búsqueda de la niña desaparecida en el arroyo El Salao
Organismos de socorro y unidades de la Armada Nacional participan en la búsqueda de Zoé Soto, que se desarrolla por vía terrestre y fluvial en Soledad y sectores cercanos al río Magdalena.
Foto: Alcaldía de Soledad

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Las fuertes lluvias registradas este sábado 7 de noviembre en Barranquilla y su área metropolitana obligaron a suspender temporalmente la búsqueda de Zoé Soto Castro, la niña de cinco años que desapareció tras ser arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en Soledad, Atlántico.

Lea: Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en el Parque de la Provincia, en Valledupar

De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, el operativo se había reanudado a las 7:00 de la mañana, pero hacia el mediodía las condiciones meteorológicas llevaron al Comité Local de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres a detener las actividades para proteger a los equipos de rescate.

La búsqueda de Zoé se extendió hasta el río Magdalena

El operativo completaba su tercer día de labores y contaba con más de 50 integrantes de organismos de socorro y fuerzas de seguridad. Los recorridos se realizaban por vía terrestre y fluvial, con apoyo de drones y otros equipos tecnológicos, en zonas cercanas a los afluentes que desembocaban en el río Magdalena.

En las últimas horas se sumaron unidades de la Armada Nacional y del Comité Departamental de Rescate para reforzar las labores de rastreo. La búsqueda se reanudará cuando las condiciones climáticas permitan continuar sin poner en riesgo a los rescatistas.

Le puede interesar

Más regiones

Hallan sin vida a adulto mayor arrastrado por arroyo en Soledad: buscan a su nieta de 5 años

Más regiones

Investigan muerte de mujer en su casa en Candelaria, Atlántico: ¿qué pasó?

Más regiones

Investigan muerte de niña indígena en Chocó por posible ataque de un felino

Le puede interesar: Investigan muerte de mujer en su casa en Candelaria, Atlántico: ¿qué pasó?

La emergencia en el arroyo El Salao

La desaparición de Zoé ocurrió el miércoles 4 de noviembre en el barrio Los Cedros, cuando la creciente del arroyo El Salao arrastró a un adulto mayor y a otra niña. El adulto mayor, quien era su abuelo, fue identificado como Ciro Oquendo Coba y posteriormente fue encontrado sin vida en el sector de Siete de Agosto. Una de las niñas, identificada como Danna, fue rescatada con vida y trasladada a un centro médico. Zoé, por su parte, continúa desaparecida.

La Alcaldía de Soledad informó que mantiene el acompañamiento psicosocial a la familia y que entregará información sobre los avances del operativo a través de sus canales oficiales.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Atlántico

búsqueda

Colombia

Lluvias

Noticias hoy

Soledad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

 

Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido