De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, el operativo se había reanudado a las 7:00 de la mañana, pero hacia el mediodía las condiciones meteorológicas llevaron al Comité Local…

Las fuertes lluvias registradas este sábado 7 de noviembre en Barranquilla y su área metropolitana obligaron a suspender temporalmente la búsqueda de Zoé Soto Castro, la niña de cinco años que desapareció tras ser arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en Soledad, Atlántico.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Suspenden por lluvias la búsqueda de la niña desaparecida en el arroyo El Salao, Atlántico

De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, el operativo se había reanudado a las 7:00 de la mañana, pero hacia el mediodía las condiciones meteorológicas llevaron al Comité Local de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres a detener las actividades para proteger a los equipos de rescate.

Publicidad

🚨 ACTUALIZACIÓN | Búsqueda de Zoé Soto



Por condiciones meteorológicas adversas y como medida de protección para los equipos de rescate, las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente mientras persista la lluvia.



🔎 El operativo se mantiene activo y se reanudará… pic.twitter.com/QxROOvv9Cz — Alcaldía de Soledad (@soledadalcaldia) November 7, 2026

La búsqueda de Zoé se extendió hasta el río Magdalena

El operativo completaba su tercer día de labores y contaba con más de 50 integrantes de organismos de socorro y fuerzas de seguridad. Los recorridos se realizaban por vía terrestre y fluvial, con apoyo de drones y otros equipos tecnológicos, en zonas cercanas a los afluentes que desembocaban en el río Magdalena.

En las últimas horas se sumaron unidades de la Armada Nacional y del Comité Departamental de Rescate para reforzar las labores de rastreo. La búsqueda se reanudará cuando las condiciones climáticas permitan continuar sin poner en riesgo a los rescatistas.

Le puede interesar: Investigan muerte de mujer en su casa en Candelaria, Atlántico: ¿qué pasó?

La emergencia en el arroyo El Salao

La desaparición de Zoé ocurrió el miércoles 4 de noviembre en el barrio Los Cedros, cuando la creciente del arroyo El Salao arrastró a un adulto mayor y a otra niña. El adulto mayor, quien era su abuelo, fue identificado como Ciro Oquendo Coba y posteriormente fue encontrado sin vida en el sector de Siete de Agosto. Una de las niñas, identificada como Danna, fue rescatada con vida y trasladada a un centro médico. Zoé, por su parte, continúa desaparecida.

La Alcaldía de Soledad informó que mantiene el acompañamiento psicosocial a la familia y que entregará información sobre los avances del operativo a través de sus canales oficiales.