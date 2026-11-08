Suspenden por lluvias la búsqueda de la niña desaparecida en el arroyo El Salao, Atlántico

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Las fuertes lluvias registradas este sábado 7 de noviembre en Barranquilla y su área metropolitana obligaron a suspender temporalmente la búsqueda de Zoé Soto Castro, la niña de cinco años que desapareció tras ser arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en Soledad, Atlántico.
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De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, el operativo se había reanudado a las 7:00 de la mañana, pero hacia el mediodía las condiciones meteorológicas llevaron al Comité Local de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres a detener las actividades para proteger a los equipos de rescate.
La búsqueda de Zoé se extendió hasta el río Magdalena
El operativo completaba su tercer día de labores y contaba con más de 50 integrantes de organismos de socorro y fuerzas de seguridad. Los recorridos se realizaban por vía terrestre y fluvial, con apoyo de drones y otros equipos tecnológicos, en zonas cercanas a los afluentes que desembocaban en el río Magdalena.
En las últimas horas se sumaron unidades de la Armada Nacional y del Comité Departamental de Rescate para reforzar las labores de rastreo. La búsqueda se reanudará cuando las condiciones climáticas permitan continuar sin poner en riesgo a los rescatistas.
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La emergencia en el arroyo El Salao
La desaparición de Zoé ocurrió el miércoles 4 de noviembre en el barrio Los Cedros, cuando la creciente del arroyo El Salao arrastró a un adulto mayor y a otra niña. El adulto mayor, quien era su abuelo, fue identificado como Ciro Oquendo Coba y posteriormente fue encontrado sin vida en el sector de Siete de Agosto. Una de las niñas, identificada como Danna, fue rescatada con vida y trasladada a un centro médico. Zoé, por su parte, continúa desaparecida.
La Alcaldía de Soledad informó que mantiene el acompañamiento psicosocial a la familia y que entregará información sobre los avances del operativo a través de sus canales oficiales.