Choque frontal en vía Chicoral-El Espinal, Tolima, deja un muerto y dos heridos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 31, cerca de la sede La Granja del SENA Regional Tolima. El fuerte impacto provocó daños considerables en ambos vehículos y obligó al cierre temporal de este corredor vial.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes 28 de septiembre en la vía que comunica a Chicoral con El Espinal, Tolima. Un bus de transporte intermunicipal y un camión chocaron de frente, dejando una persona muerta y dos heridas.

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De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Tránsito del Tolima, la víctima mortal fue identificada como John Alejandro Taborda, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

En el vehículo también se movilizaba Andrea Gisella Bocanegra, quien resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. El camión involucrado era conducido por Fabio Andrés Tavera Oviedo, quien también sufrió lesiones. Los dos heridos fueron trasladados al Hospital San Rafael de El Espinal, donde recibieron atención médica. Según el reporte preliminar de las autoridades, presentaban traumatismos de poca consideración.

Las autoridades de tránsito adelantan la investigación para establecer qué provocó la colisión frontal. Una de las hipótesis preliminares apunta a una posible pérdida de control del vehículo de servicio público.

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Mario Tovar, secretario de Tránsito del Tolima, hizo un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y recordó que este factor ha estado relacionado con varios siniestros registrados recientemente en el departamento.

El accidente generó el cierre de la vía mientras se adelantaban las labores de atención, inspección y retiro de los vehículos involucrados. La restricción se extendió durante cerca de dos horas y la movilidad fue restablecida después de las 10:00 de la mañana.

La Secretaría de Tránsito del Tolima informó que reforzará los controles en este corredor junto con la Seccional de Tránsito y Transporte, especialmente frente al cumplimiento de los límites de velocidad.