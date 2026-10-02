Mujer murió tras quedar en medio de ataque armado en Neiva: el objetivo era otro hombre

De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo también viajaban otras personas, entre ellas dos menores de edad. La mujer fue trasladada a la Clínica Medilases, donde posteriormente falleció debido a…

Una mujer de 44 años murió después de resultar herida durante un ataque con arma de fuego registrado este jueves en inmediaciones del puente El Tizón, en Neiva, Huila. La víctima se movilizaba en una camioneta que quedó en medio de los disparos.

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De acuerdo con la información preliminar, en el vehículo también viajaban otras personas, entre ellas dos menores de edad. La mujer fue trasladada a la Clínica Medilases, donde posteriormente falleció debido a las heridas.

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¿Qué se sabe del ataque?

Los primeros reportes indican que los disparos habrían estado dirigidos contra un hombre conocido como alias "Frijol", quien se movilizaba en una motocicleta por el sector. La camioneta en la que viajaba la víctima atravesó el lugar durante el ataque y recibió varios de bala. Otras personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

El coronel Álex Andrés Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, confirmó que "la institución recibió un reporte sobre varias personas lesionadas por arma de fuego, nuestras unidades acudieron al sector".

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La Policía y la SIJIN adelantan la recolección de elementos para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables. Entre las actuaciones se encuentra la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sector.

Las autoridades también buscan establecer si el ataque estaba dirigido contra alias "Frijol" y cuáles fueron las circunstancias en las que la mujer quedó involucrada. Por ahora, esa es una de las hipótesis que hace parte de la investigación. La Policía pidió a quienes tengan información sobre los responsables entregarla a las autoridades y señaló que se garantiza reserva de la identidad.