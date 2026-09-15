Hombre atacó a una babilla con piedras en Neiva: autoridades lo buscan

Los hechos ocurrieron en la Laguna del Curíbano, uno de los ecosistemas urbanos de la capital del Huila. La grabación fue…

Un caso de maltrato animal a una babilla en Neiva quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y que generó rechazo entre ciudadanos y defensores de los animales. En las imágenes se observa a un hombre lanzando primero un tronco seco y posteriormente varias piedras contra el animal, una de las cuales alcanza a impactarlo.

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Los hechos ocurrieron en la Laguna del Curíbano, uno de los ecosistemas urbanos de la capital del Huila. La grabación fue difundida en redes sociales y llevó a las autoridades ambientales y policiales a iniciar acciones para establecer quién es el responsable.

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Buscan identificar al hombre

La Policía Metropolitana de Neiva, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, adelanta la verificación del caso para determinar las circunstancias de la agresión y establecer si la conducta podría constituir una infracción o delito relacionado con el maltrato animal.

«Rechazamos estos actos, que vulneran nuestra flora y fauna. Ya estamos adelantando una investigación para determinar si la conducta se puede encajar dentro de un delito ambiental, como es el maltrato animal, que se tiene tipificado en nuestro país», señaló el coronel Alex Andrés Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Neiva también rechazó lo ocurrido y anunció que trabajará junto con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Policía de Medio Ambiente para identificar al responsable.

La idiotez en su máximo esplendor. Este sujeto se grabó lanzando palos y piedras contra una babilla que se encontraba dentro de la laguna El Curíbano, Neiva.

Un lugar que alberga especies amenazadas.

Quería ser famoso, hagámoslo famoso.



Personería pide información que permita… pic.twitter.com/3w7nifY6vL — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) September 15, 2026

La laguna enfrenta bajos niveles de agua

El caso ocurre mientras la Laguna del Curíbano atraviesa condiciones ambientales complejas debido a la temporada seca y la reducción de los niveles de agua. Según las autoridades, en este ecosistema han sido identificadas como tortugas, iguanas y peces. La disminución del agua ha generado preocupación por las condiciones de habitabilidad de estos animales.

La Administración Municipal recordó que la fauna silvestre no debe ser perseguida, manipulada ni agredida y pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los animales. Por ahora, las autoridades avanzan en la identificación del responsable de la agresión y en la determinación de las actuaciones que correspondan por lo ocurrido.