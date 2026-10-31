La crisis de agua potable en Santa Marta volvió a poner sobre la mesa un negocio que el presidente Abelardo de la Espriella prometió investigar: la distribución mediante carrotanques. Durante la presentación de ‘El Milagro del Agua’, el mandatario denunció la existencia de una presunta estructura que se beneficiaría de la escasez y anunció acciones para identificar a sus responsables. Al mismo tiempo, presentó una propuesta para llevar agua del río Magdalena al norte del departamento y recuperar la infraestructura que hoy impide que el…

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De la Espriella propone agua del Magdalena para Santa Marta y combatir mafia de carrotanques

La crisis de agua potable en Santa Marta volvió a poner sobre la mesa un negocio que el presidente Abelardo de la Espriella prometió investigar: la distribución mediante carrotanques. Durante la presentación de ‘El Milagro del Agua’, el mandatario denunció la existencia de una presunta estructura que se beneficiaría de la escasez y anunció acciones para identificar a sus responsables. Al mismo tiempo, presentó una propuesta para llevar agua del río Magdalena al norte del departamento y recuperar la infraestructura que hoy impide que el recurso llegue de manera suficiente a los hogares.

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“Caiga quien caiga, no me importa quién está metido ahí. Pero le va a caer todo el peso de la ley”, afirmó De la Espriella. Según explicó, entregó a la Fiscalía General de la Nación nombres, videos y otros elementos que comprometerían a personas presuntamente vinculadas con el negocio. Sin embargo, durante el anuncio no se hicieron públicas las identidades de los señalados ni el contenido de las pruebas.

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El presidente también cuestionó que existan intereses económicos alrededor de la emergencia. “Hay gente que no quiere que Santa Marta tenga agua porque vive del negocio de los carrotanques”, sostuvo.

Llevar agua del río Magdalena, la apuesta del Gobierno

Más allá de la denuncia, el principal componente de la estrategia es un proyecto de captación y conducción de agua desde el río Magdalena. La iniciativa busca integrar a Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo en un esquema regional de abastecimiento.

“Es ahora o nunca”, expresó el mandatario al anunciar que gestionará financiación ante la CAF y otras entidades. También manifestó su intención de acelerar el cronograma, cuyo horizonte de ejecución fue planteado hasta 2031. “Seré yo quien corte la cinta”, dijo, al comprometerse a entregar las obras antes de finalizar su Gobierno.

Durante la presentación se mencionaron inversiones de $1,5 billones y $1,8 billones para distintos componentes, además de una disponibilidad cercana a los $800.000 millones. La financiación, distribución de recursos y responsabilidades de las entidades participantes todavía deberán precisarse.

El problema también está en las redes

La llegada de nuevas fuentes de abastecimiento no resolvería por sí sola la crisis. Las cifras presentadas indican que al sistema ingresan cerca de 1.760 litros de agua por segundo, pero únicamente 704 litros llegan efectivamente a los usuarios, frente a una demanda estimada de 2.000 litros por segundo.

“De nada sirve traer agua si se pierde”, advirtió el presidente. Para enfrentar esta situación, se anunció el acompañamiento técnico de Ecopetrol, la recuperación de pozos profundos y la modernización de las redes.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también señaló el deterioro de la infraestructura. “Agua en Santa Marta sí hay, la crisis más profunda es la pérdida, tubos viejos, mecanismos de corrupción”, manifestó. El Gobierno fijó como objetivo reducir las pérdidas hasta el 20% y descartó las plantas desalinizadoras por sus costos operativos y los impactos ambientales asociados al manejo de la salmuera.

Una alianza regional para cambiar la operación del servicio

La propuesta del Gobierno también contempla una Alianza Regional por el Agua, con participación de la Nación, la Gobernación del Magdalena, las alcaldías y empresas especializadas. Uno de los nombres que apareció durante la presentación fue Triple A de Barranquilla, cuya experiencia sería considerada para asumir un papel estratégico en la operación del nuevo esquema de abastecimiento.

El planteamiento apunta a revisar el modelo actual de prestación del servicio en Santa Marta, cuestionado por sus resultados frente a una crisis que durante años ha mantenido a numerosos sectores dependiendo de carrotanques y soluciones temporales. La intención expuesta es que la infraestructura que se construya y el agua que llegue desde el río Magdalena cuenten con un esquema de administración capaz de garantizar su distribución y continuidad.

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En ese contexto, la eventual participación de Triple A abre el debate sobre quién debe operar el sistema y bajo qué condiciones. La apuesta es que la nueva solución no termine administrada bajo el mismo modelo que ha sido cuestionado por sus resultados. Sin embargo, todavía deberán definirse las responsabilidades, el alcance de la empresa aliada y las condiciones jurídicas y contractuales de esa participación.

Alcalde de Santa Marta respalda el proyecto y pide una solución integral

El alcalde Carlos Pinedo Cuello respaldó los anuncios presidenciales y aseguró que su administración acompañará la iniciativa. Sin embargo, insistió en que las obras deben contemplar simultáneamente el acueducto, el alcantarillado y la recuperación de las redes.

“Todo tiene que ir de manera simultánea. El agua no puede ser ajena al alcantarillado y, de igual manera, al tema de las pérdidas”, manifestó.

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Pinedo también destacó las inversiones distritales en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, los avances de la planta de El Curval y los acercamientos con Triple A, empresa que podría convertirse en socio estratégico del Distrito.

“Tenemos un presidente que tiene toda la intención de ayudarnos. Tenemos muchos amigos ministros que están con la intención de ayudarnos. Tenemos muchos samarios en puestos importantes en el Gobierno nacional. Si no es ahora, no es nunca”, expresó.

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Gobernadora ofrece respaldo técnico a la iniciativa

Por su parte, Margarita Guerra destacó que la propuesta beneficie también a Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo. La mandataria puso a disposición del Gobierno Nacional las capacidades técnicas de Aguas del Magdalena para acompañar la recuperación de pérdidas y el desarrollo del proyecto regional.

“Desde la Gobernación del Magdalena, a través de Aguas del Magdalena, tenemos la disposición de trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para sacar adelante estas iniciativas”, afirmó.

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La gobernadora insistió en que la articulación institucional será determinante para convertir los anuncios en resultados concretos y garantizar un servicio continuo para las familias del departamento.

El desafío ahora será asegurar la financiación, ejecutar las obras y esclarecer las denuncias sobre el negocio de los carrotanques. Para Santa Marta, la verdadera medida de esta apuesta será que el agua deje de ser una promesa y llegue de manera permanente a los hogares.