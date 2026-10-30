Las razones por las que capturaron al hijo de Iván René Valenciano en Medellín

Los capturados en Medellín fueron el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano y su hijastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes. "Ese es ‘Risas’ y ese es Valenciano. "Ese mismo miedo que…

En medio de los operativos que realizó esta semana el presidente Abelardo de la Espriella en Medellín y Bogotá, destacó la captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, quien es señalado de hacer parte de una banda dedicada a actividades delincuenciales.

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Los capturados en Medellín fueron el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano y su hijastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes. "Ese es ‘Risas’ y ese es Valenciano. "Ese mismo miedo que sienten ustedes hoy es el mismo que sienten sus víctimas (…) 13 años robando, azotando a la gente. Se les acabó la fiesta", dijo el presidente Abelardo de la Espriella en el momento que se registró la captura.

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El hecho se presentó en medio del megaoperativo que se realizó el pasado martes 27 de octubre en Medellín. Específicamente, la captura de los dos hombres se dio durante la desarticulación de una banda delincuencial denominada "La Roja", que estaría dedicada a los hurtos.

Sobre lo ocurrido con el hijo del futbolista, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó a Blu Radio que “ellos operan de varias formas. Van para el aeropuerto, para centros comerciales o se van para algunas zonas y ven quién tiene un reloj o quién tiene una cadena o algo de alto valor”.

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Valenciano Yepes se encargaría de marcar a las víctimas, mientras que otro de los integrantes de la banda habría sido identificado por cámaras de seguridad cometiendo los hurtos de forma violenta. "El mensaje que le quiero dar a los jóvenes de Medellín y a todo el mundo: aquí no hay espacio para delinquir y no hay más excusas de que no tuvieron una oportunidad; no, eso es falso", añadió Gutiérrez.

La otra acusación contra Valenciano Yepes

Contra Jacobo Valenciano Yepes hay una sentencia por hurto calificado, por el robo de una cadena a un hombre en 2024. Según las autoridades, el crimen fue cometido por dos sujetos que se movilizaban en una moto marca Yamaha.

Tras labores de inteligencia, tres días después del hurto fue identificado el vehículo, cerca del centro comercial Arcadia, junto al cual fue hallado y capturado Valenciano. Tras ser involucrado en el robo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el cual acordó reparar e indemnizar a la víctima.