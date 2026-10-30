El Festival Internacional de Teatro que invita a habitar el centro de Medellín

En el centro de Medellín los teatros están muy cerca los unos de otros, por lo que entre el sábado 31 de octubre al 7 de noviembre de 2026 serán, literalmente, el escenario del VIII Festival Internacional de Teatro de San Ignacio. Este festival ocurre en el Distrito Cultural San Ignacio, que comprende 62 hectáreas del centro de Medellín en torno al complejo arquitectónico de la Plazuela San Ignacio, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el Claustro Comfama y que desde 2017 se recupera articulando librerías, cafés, artesanos y centros…

En el centro de Medellín los teatros están muy cerca los unos de otros, por lo que entre el sábado 31 de octubre al 7 de noviembre de 2026 serán, literalmente, el escenario del VIII Festival Internacional de Teatro de San Ignacio. Este festival ocurre en el Distrito Cultural San Ignacio, que comprende 62 hectáreas del centro de Medellín en torno al complejo arquitectónico de la Plazuela San Ignacio, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el Claustro Comfama y que desde 2017 se recupera articulando librerías, cafés, artesanos y centros culturales, entre ellos más de diez salas de teatro.

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“Hoy, cuando tantas experiencias transcurren en soledad, mediadas por pantallas o por ritmos fragmentados, estar juntos se vuelve un acto significativo. Casi extraordinario. Y es desde ahí que este Festival se imagina como una posibilidad de volver a coincidir”, explica Comfama sobre el objetivo de este ciclo de teatro.

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Este año se tendrán 29 espectáculos nacidos en 11 países (Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, España, Francia y Zimbabue) y distribuidos en 11 escenarios del centro: Teatro Pablo Tobón Uribe, Pequeño Teatro, Teatro Matacandelas, Teatro Popular de Medellín, Casa Clown, Teatro Comfama, la Plazuela San Ignacio, La Capilla, Patio Teatro del Claustro Comfama, Teatro Camilo Torres y Estación San Antonio, con el fin de revitalizar su vocación cultural y patrimonial, y que hoy reúne 28 sitios de interés histórico, 88 instituciones educativas y 44 espacios culturales.

La programación está dirigida a todo tipo de público, con una variedad de shows que van desde los títeres con “Gaspar, el señor de las nubes”, la historia de un oso de anteojos en peligro que fue montada por La Libélula Dorada (Colombia), hasta conciertos y danzas de la cultura zimbabuense con Nobuntu, un cuarteto femenino de este país africano que “se centra en la música como agente ritual, de resistencia y de memoria, al tiempo que explora las lenguas ndebele y tonga, y las tradiciones del pueblo Shona”.

La oferta pasa por proyecciones visuales, teatro de objetos, clown y música, entre otros estilos de teatro que buscan demostrar que los montajes del festival “no responden a una única forma. Se mueven entre lo visual, lo físico, lo sonoro y lo narrativo; entre el humor y la emoción, entre la liviandad y la profundidad. Algunas apelan al asombro, otras a la memoria, otras a la pregunta”, precisa Comfama.

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Un hilo que cruza buena parte de la programación es la memoria, y se nota en la adaptación de obras literarias en las tablas, uno de los puntos que la organización destaca: en “La casa grande”, de Álvaro Cepeda Samudio, el Teatro Matacandelas se encarga de contar el testimonio de la Masacre de las bananeras; en “Lo que no tiene nombre”, La Congregación adaptará el relato de la escritora Piedad Bonnett sobre la pérdida de su hijo, la memoria y la salud mental; y en “Hotel de vagabundos”, del escritor Manuel Zapata Olivella, el ID Studio Theater (Estados Unidos) contará la estancia del autor en Nueva York.

A ellas se suma “(Un) Ensayo sobre la ceguera”, una obra del Grupo Galpão (Brasil) basada en la novela del escritor portugués José Saramago sobre una epidemia de ceguera que azota a la sociedad; el montaje se presentará en portugués con subtítulos. Y, aunque no es la adaptación directa de un solo texto, Tercer Acto presenta “García Multicolor”, un homenaje al Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Pero la memoria no es el único tono del festival, que también abarca ámbitos como el humor, presentando a cuatro payasos en un club de lectura que rendirán homenaje a la obra del maestro del gótico Edgar Allan Poe de la mano de Átomos Teatro (Colombia), y el drama con “La Celestina”, obra cumbre de la literatura española escrita por Fernando de Rojas, que cuenta la historia de amor entre Calisto y Melibea; será representada en el Claustro Comfama por Rey Marciali Producciones (Argentina).

“El Mago de Oz”, una adaptación de la historia clásica que presentan los actores de Comfama y en la que, según cuenta la actriz que hace de Dorothy, Alejandra Ortega, aunque conecta un poco más con niños y niñas, es una obra para todo tipo de público que toca temas universales como la superación de uno mismo con el apoyo en las amistades y en la familia para avanzar. Ortega resalta además que, al estar dirigida a la infancia, es también una forma de mostrarle a la ciudad que niños y niñas pueden acceder a la cultura para ““ ”generar ese hábito y esa apropiación de la cultura de la ciudad”.

Esa mirada a la infancia hace parte de lo que la actriz considera un nuevo momento que vive el teatro en Medellín, al que ve como una exploración: “ahora el teatro no es solamente el teatro clásico que tenemos en nuestra mente, sino que también hay propuestas de teatro musical, teatro físico, radioteatro, danza teatro, un sinfín de propuestas nuevas desde la creación colectiva”, y agrega que ha visto cómo esas propuestas apuntan a crear obras propias y a encontrar “un lenguaje más coloquial, más colombiano, más desde la propia Medellín”, sin dejar de lado la influencia internacional.

Por eso, Ortega cree que un festival como este alimenta la ciudad con propuestas nuevas, permite reconocer otras formas de comunicar desde el arte y propicia la convivencia entre grupos nacionales e internacionales, donde “el arte se vuelve una conversación universal y hace que el teatro siga estando vivo, siga en movimiento”.

Finalmente, en medio de la discusión que propicia el festival alrededor de la evolución del teatro, la programación también ofrece eventos académicos como charlas y conferencias sobre el público, la historia del teatro en las últimas décadas, el cuerpo y el escenario, con invitados como el crítico argentino Jorge Dubatti y Marleny Carvajal, maestra en arte dramático.

La programación del Festival Internacional de Teatro de San Ignacio se puede consultar a través de sus redes sociales y su página web, y las boletas para los eventos, que van desde COP 11.500 para afiliados a Comfama en tarifa A, se pueden adquirir a través de www.latiquetera.com