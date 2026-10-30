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El Festival Internacional de Teatro que invita a habitar el centro de Medellín

Del 31 de octubre al 7 de noviembre, teatros, plazas y claustros del Distrito Cultural San Ignacio recibirán obras de Colombia, Argentina, Brasil, Zimbabue y otros países, con adaptaciones literarias, títeres, clown y teatro.

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Laura María Orrego Acosta
Adaptación de "El Mago de Oz" de Teatro Comfama, Medellín.
Adaptación de "El Mago de Oz" de Teatro Comfama, Medellín.
Foto: Comfama

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En el centro de Medellín los teatros están muy cerca los unos de otros, por lo que entre el sábado 31 de octubre al 7 de noviembre de 2026 serán, literalmente, el escenario del VIII Festival Internacional de Teatro de San Ignacio. Este festival ocurre en el Distrito Cultural San Ignacio, que comprende 62 hectáreas del centro de Medellín en torno al complejo arquitectónico de la Plazuela San Ignacio, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el Claustro Comfama y que desde 2017 se recupera articulando librerías, cafés, artesanos y centros…

Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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