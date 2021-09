Despertó menor de edad que sobrevivió al arrollamiento de Enrique Vives

Este jueves empezó la diligencia judicial para verificar el estado de salud de Enrique Vives, acusado de matar con su carro a seis personas en la Troncal del Caribe el lunes de esta semana; una tercera víctima (menor de edad) sobrevivió a estos hechos. La jueza Primero Municipal de Santa Marta, Olmis Cotes, llegó en las horas de la tarde a la clínica psiquiátrica a donde Vives fue trasladado este miércoles, en contra de la orden de la misma jueza.

A pesar de que la audiencia de imputación de cargos empezó este martes, esta no ha podido ser concluida porque no ha sido posible establecer el estado de salud de Vives, quien inicialmente compareció sedado (aunque los primeros reportes de su bienestar no indicaban nada que ameritara sedación) y después fue traslado de centro asistencial, a pesar de que la justicia ordenó que siguiera en la clínica Perfect Body.

El traslado de Vives al centro psiquiátrico ha sido visto por los familiares de las víctimas como una forma de dilatar el proceso judicial.

Paralelo al desarrollo de la diligencia judicial encabezada por la jueza Cotes, se conocieron reportes de que la única víctima sobreviviente de estos hechos, un niño de 13 años, habría despertado y reconocido a sus padres. El menor se encuentra en la clínica Cehoca, institución que, hasta el momento, no ha emitido información oficial al respecto.

El despertar del menor fue informado por Carlos Arturo Diazgranados, director de la fundación Demos Transformando Vidas, que ha asumido la atención del menor luego de la tragedia.

Durante la continuación de la audiencia de imputación de cargos contra Vives, el abogado del menor herido pidió protección para su cliente: “El único sobreviviente, testigo directo de lo ocurrido y de manera prudente, al estar encontrado en la clínica Cehoca de Santa Marta, solicito sea este custodiado las 24 horas, ya que es un menor de edad. Aspiro y espero que tenga en cuenta esta solicitud”.

Tras el traslado no autorizado se conoció también que luego de ser capturado, Enrique Vives fue llevado por la Policía Nacional a la clínica Perfect Body sin el supuesto conocimiento de la Fiscalía General de Nación. Por esto la jueza Cotes le pidió explicaciones al ente acusador.

“Fiscal, queremos una explicación porque desde ese traslado es que se han vendido presentado todos estos contratiempos para llevar a cabo las audiencias”, dijo la jueza durante las sesiones de la audiencia realizada este miércoles. En su momento, la respuesta del fiscal fue que “no tenía ningún conocimiento del traslado de señor Vives a la clínica Perfect Body”.