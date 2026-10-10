Detectan 14 transformadores eléctricos ilegales en plastiqueras de Galapa, Atlántico

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En el sector de Las Petronitas, en la zona rural de Galapa, Atlántico, fueron detectados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos conocidos como plastiqueras, negocios dedicados a transformar y comercializar productos plásticos. Según Air- e Intervenida, las conexiones irregulares y la alta demanda de energía de estos establecimientos pueden afectar el suministro eléctrico de las comunidades cercanas.
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El operativo contó con la participación de Air- e Intervenida, la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa. Durante la jornada fueron inspeccionadas 14 plastiqueras y otros negocios, entre ellos centros recreacionales, trituradoras, una tapicería, una bloquera y una rosquitería. Como resultado, se suspendió el servicio eléctrico a las 14 plastiqueras intervenidas.
Transformadores que podrían abastecer a 700 familias
Uno de los principales hallazgos se produjo en un predio donde funcionaban tres plastiqueras y una trituradora de piedra. Allí encontraron ocho transformadores ilegales cuya capacidad instalada, según la empresa, podría abastecer hasta 700 familias durante un mes. Air- e Intervenida, advirtió que la manipulación de las redes y las conexiones irregulares pueden generar sobrecargas en los circuitos, aumentar el riesgo de fallas y comprometer la continuidad del servicio para los habitantes de la zona, considerada eléctricamente subnormal.
Las 14 plastiqueras a las que se les suspendió el servicio acumulan una deuda de COP 2.767 millones con Air- e Intervenida. En conjunto, los establecimientos comerciales inspeccionados registran obligaciones cercanas a los COP 4.400 millones.
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La empresa señaló que continuará realizando operativos para identificar conexiones irregulares y reducir los riesgos sobre la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la confiabilidad del servicio para las comunidades y los usuarios de la zona.