Detectan 14 transformadores eléctricos ilegales en plastiqueras de Galapa, Atlántico

En el sector de Las Petronitas, en la zona rural de Galapa, Atlántico, fueron detectados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos conocidos como plastiqueras, negocios dedicados a transformar y comercializar productos plásticos. Según Air- e Intervenida, las conexiones irregulares y la alta demanda de energía de estos establecimientos pueden afectar el suministro eléctrico de las comunidades cercanas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El operativo contó con la participación de Air- e Intervenida, la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa. Durante la jornada fueron inspeccionadas 14 plastiqueras y otros negocios, entre ellos centros recreacionales, trituradoras, una tapicería, una bloquera y una rosquitería. Como resultado, se suspendió el servicio eléctrico a las 14 plastiqueras intervenidas.

Publicidad

Transformadores que podrían abastecer a 700 familias

Uno de los principales hallazgos se produjo en un predio donde funcionaban tres plastiqueras y una trituradora de piedra. Allí encontraron ocho transformadores ilegales cuya capacidad instalada, según la empresa, podría abastecer hasta 700 familias durante un mes. Air- e Intervenida, advirtió que la manipulación de las redes y las conexiones irregulares pueden generar sobrecargas en los circuitos, aumentar el riesgo de fallas y comprometer la continuidad del servicio para los habitantes de la zona, considerada eléctricamente subnormal.

#Entérate🌀 En un reciente operativo, desmantelamos 14 transformadores ilegales en plastiqueras del sector Las Petronitas en #Galapa; estos negocios, además de deber más de $2.700 millones, sobrecargaban la red y afectaban el servicio de cientos de familias vulnerables aledañas.… pic.twitter.com/d2FeIaD7hz — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) October 9, 2026

Las 14 plastiqueras a las que se les suspendió el servicio acumulan una deuda de COP 2.767 millones con Air- e Intervenida. En conjunto, los establecimientos comerciales inspeccionados registran obligaciones cercanas a los COP 4.400 millones.

Le puede interesar

Le puede interesar: Cali avanza en la recuperación del centro con demoliciones y oferta social

La empresa señaló que continuará realizando operativos para identificar conexiones irregulares y reducir los riesgos sobre la infraestructura eléctrica, con el propósito de mejorar la confiabilidad del servicio para las comunidades y los usuarios de la zona.