Dos adolescentes de 16 años fueron asesinados en Barrancabermeja, Santander, en la noche del sábado 21 de noviembre cuando hombres armados los interceptaron en la vía hacia el sector María Eugenia, comuna 7, y les dispararon en repetidas ocasiones. Los dos menores de edad se desplazaban en una motocicleta y perdieron la vida en el mismo lugar del ataque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:15 p.m. en el sector de Rabo Largo, zona rural de esa comuna, y fueron los habitantes de los alrededores quienes alertaron a las autoridades y aseguraron que alcanzaron a contar entre ocho y nueve detonaciones antes de que los agresores huyeran del lugar. Unidades de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el punto del ataque tras la llamada de los vecinos y adelantaron la inspección de los cuerpos, además de recoger los elementos encontrados en la escena.

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La misma noche, en el barrio Provivienda, de la comuna 5, un joven de 19 años fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba también en una motocicleta. La víctima fue identificada como Dylan Steven Alvarado Sanmiguel, quien sí alcanzó a ser auxiliado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y llevado hasta una clínica del municipio, pero debido a la gravedad de sus heridas los médicos no lograron salvarle la vida.

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Los cuerpos de las tres víctimas quedaron a disposición de Medicina Legal para las inspecciones, mientras los investigadores del CTI trabajan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de testimonios de quienes se encontraban cerca al momento de los ataques, con el fin de reconstruir la ruta que siguieron los agresores. Hasta el momento las autoridades no han reportado capturas por ninguno de los dos hechos ni han planteado una hipótesis sobre lo que motivó los asesinatos, tampoco se ha establecido si los ataques responden a un mismo origen.