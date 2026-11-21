Las autoridades de Bello, Antioquia, retiraron y destruyeron botellas de licor que se usaban para preparar granizados en establecimientos del municipio, después de comprobar que esas bebidas no tenían la información que acreditara su identificación ni su procedencia, en una jornada que se adelantó por un requerimiento del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y por denuncias de habitantes del sector.

La diligencia la encabezó la Secretaría de Salud del municipio, que fue la dependencia que ordenó destruir los productos, y en ella participaron la División de Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia, encargada de verificar las estampillas y el impuesto al consumo de licor, y la Dirección Operativa de Espacio Público, que controla las ventas en vía pública. Los funcionarios revisaron el etiquetado y el rotulado de los productos, su composición y las condiciones de almacenamiento.

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Diana Cristina Lopera Pineda, funcionaria de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, explicó que el propósito de los controles es evitar que "se expendan licores fraudulentos o adulterados" y precisó que no se han registrado personas intoxicadas por estas preparaciones y que los controles continuarán en los negocios que venden o mezclan bebidas con alcohol, con atención también a que no se le expendan a menores de edad.

El caso abrió la discusió sobre los granizados, un producto que se volvió común entre los jóvenes del Valle de Aburrá y que al llegar ya mezclado con hielo, azúcar y saborizantes, el granizado no le permite al consumidor asegurar ninguna de las verificaciones que recomiendan las autoridades para el licor, porque no hay una botella que revisar, ni una tapa, ni una estampilla, ni una etiqueta.

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El riesgo que busca identificar este tipo operativos es la presencia de metanol, la sustancia con la que suele reemplazarse el alcohol apto para el consumo. Carlos Parra Dussan, director del Instituto Nacional para Ciegos, ha advertido que el compuesto "afecta directamente el nervio óptico de las personas", y la entidad precisa que dos onzas puras pueden resultar mortales. Entre las señales de una intoxicación están el dolor de cabeza intenso, la visión borrosa, los destellos alrededor de los objetos, el vómito y las convulsiones, y frente a cualquiera de ellas la recomendación es acudir a un centro de salud.

En julio de este año, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó en Bello 6.236 botellas de cerveza en dos bodegas de Niquía parte baja, cuyos envases estaban siendo rellenados y vueltos a tapar, y una persona fue capturada por corrupción de alimentos. En marzo de 2025 también fue desarticulada en el municipio una red de reenvasado en la que cayeron ocho adultos y dos menores de edad.