Las condiciones climáticas que se han registrado este año en el país han afectado fuertemente a Barichara, en Santander. La temporada seca dejó sin agua a gran parte del municipio, por lo que se estableció el racionamiento de agua entre las 8:00 p. m. y las 2:00 a. m., que se mantendrá en los próximos meses ante el descenso del nivel de la represa que surte al municipio y la preocupación de las autoridades locales por un nuevo desabastecimiento.

Leidy Chaparro, gerente de la Empresa Pública de Barichara, precisó que el acueducto del municipio solo está recibiendo caudal durante seis horas diarias y que el casco urbano, que ya venía dividido en dos sectores por el racionamiento implementado en septiembre, mantiene el suministro día por medio dentro de esa franja de la madrugada, un horario que puede moverse según los niveles que registre la represa.

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Por su parte, el Acueducto Regional Cooperativo El Común (Acuascoop), la entidad que surte los acueductos urbanos de Barichara y Villanueva y que además lleva el servicio a 17 veredas de esos dos municipios y a Cabrera, informó que el embalse del que dependen tiene nueve metros de profundidad y una capacidad cercana a un millón de metros cúbicos. Néstor Álvarez Mantilla, gerente de Acuascoop, indicó que el objetivo es cuidar las reservas: "tenemos agua, pero hay que ahorrarla".

Además, en las veredas conectadas a las líneas Salitre, Bomba y Arbolito Gravedad, el servicio llega tres días por semana durante 16 horas, mientras que las que dependen del sistema de bombeo tienen racionamiento permanente y acceden al agua apenas unas horas, dos veces por semana. En ese grupo están Guayabal, Caraquitas, Arbolito, Guanentá, San José Alto y Bajo, Lubigará, Choro Bajo, Alto del Trigo y Alto de Martha.

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Frente a las dificultades en las zonas rurales, la Alcaldía de Barichara anunció que se llevan a cabo mesas de implementación para definir proyectos que contribuyan a disminuir la desigualdad en el servicio, "articulando a la Administración Municipal, comunidades, organizaciones ambientales y actores de cooperación para fortalecer la gestión del recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de las familias rurales de Barichara".

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reparte agua en carrotanque por el casco urbano de Barichara, con prioridad en restaurantes y locales comerciales. Sobre esto, Marcos Tovar, comandante de la institución en el municipio, manifestó que las restricciones son necesarias: "la represa ya está muy bajita, ya ha bajado dos metros del nivel máximo, entonces siempre es mejor hacer más racionamiento para evitar que quedemos sin agua por allá a final de diciembre".