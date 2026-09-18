Dos jóvenes con discapacidad visual crearon innovadora herramienta con IA

Los dos recibieron recientemente su título como licenciados en Tecnología, junto a otros 603 graduados de la institución. Detrás de sus diplomas hay años de esfuerzo,…

Para llegar hasta la ceremonia de graduación, Camilo Esquea Gutiérrez y Santiago Gómez Zúñiga tuvieron que superar muchas barreras. Ambos son ciegos y, durante sus años en la Universidad del Magdalena, encontraron en la educación y la tecnología una forma de ayudar a superar los límites.

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Los dos recibieron recientemente su título como licenciados en Tecnología, junto a otros 603 graduados de la institución. Detrás de sus diplomas hay años de esfuerzo, acompañamiento familiar y una convicción que compartieron durante toda su formación: estudiar, investigar y encontrar herramientas que también pudieran servirle a otros.

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“La discapacidad no es ningún impedimento”

Para Santiago, recibir el título representa mucho más que culminar una carrera. “Para llegar aquí he pasado por muchas cosas. Este paso es la culminación de toda esa lucha y esfuerzo”, contó.

El joven agradeció el respaldo académico y emocional recibido durante su proceso. “La discapacidad no es ningún impedimento; mi mensaje es nunca retroceder y rendirse jamás”, afirmó.

Camilo también conoce de cerca el esfuerzo que implica llegar a un aula universitaria. Vive en Ciénaga, Magdalena, y durante años se trasladó hasta Santa Marta para asistir a clases que podían extenderse hasta las diez de la noche.

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“Fueron años de sacrificio”, recordó. Ahora tiene nuevos objetivos: ejercer su profesión, especializarse y alcanzar un doctorado.

Una idea nació en las aulas y terminó convertida en innovación

Durante la carrera, ambos encontraron en la investigación una forma de aportar a la educación. Así crearon un chatbot asistente virtual para profesores, desarrollado con inteligencia artificial y basado en la metodología TPACK.

La herramienta fue pensada para apoyar a los docentes en la planificación de sus clases, ayudándoles a organizar contenidos, estrategias y recursos digitales para desarrollar experiencias de aprendizaje más didácticas e innovadoras.

El proyecto hizo parte de un semillero de investigación, ganó concursos, recibió el aval de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI) y fue presentado en una ponencia nacional en Cali. “Es una herramienta que nos ayuda a planificar las clases de una manera didáctica e innovadora”, explicaron sus creadores.

Dos madres que también caminaron hasta el diploma

En esta historia hay otros dos nombres fundamentales: Astrid Gutiérrez y Diana Zúñiga, madres de Camilo y Santiago. Ellas acompañaron a sus hijos durante buena parte de su vida universitaria, estuvieron presentes en clases y los apoyaron cuando las dificultades aparecieron.

Para Astrid, la experiencia también dejó recuerdos imborrables. “Tendré los mejores recuerdos en la universidad; los docentes y compañeros se volvieron amigos y siempre estuvieron acompañando el proceso de mi hijo”, expresó.

La Universidad del Magdalena resaltó que trabaja por ser más incluyente. Entre sus medidas se encuentran la exoneración del pago de inscripción para personas con discapacidad, un descuento del 90 % en la matrícula y acceso prioritario a programas de alimentación.

Camilo y Santiago recibieron su diploma, pero también dejaron una enseñanza que trasciende las aulas: las dificultades que encontraron en el camino no fueron el final de su historia, sino el punto de partida para crear algo que ahora puede ayudar a otros a enseñar.