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Violencia vicaria en Mosquera: los detalles previos al asesinato de Ana Lucía

Su hermana reconstruye las horas previas a la desaparición de la niña, de 9 años. El señalado responsable habría tomado represalias contra la menor, en el marco de un tipo de violencia de género.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
17 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.

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Hablar en pasado de un ser querido y, en especial, tras una muerte violenta es doloroso. Así lo siente Rusmeiri González, quien el miércoles se enteró del hallazgo sin vida de su hermana menor, Ana Lucía González Mendoza, quien alegró a su familia con su presencia solo por 9 años, pues a esa edad fue asesinada. Según el reporte preliminar de Medicina Legal, la asfixiaron. Ahora lo que tratan de determinar es si también fue víctima de abuso sexual.

Los hechos pasaron rápido, pero, al parecer, pudieron prevenirse. Rusmeiri contó cómo llegaron a…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. Comunicadora social y periodista desde 2020, formada en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Ha trabajado para medios como Cuestión Pública y Publimetro. Premios y reconocimientos: 2024, Premio Periodismo Económico Álvaro Gómez Hurtado 'El Niño que golpeó la producción de alimentos en la Región Central'. | 2025-primer lugar ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto?’-Premio de Periodismo Aqualia. | 2024-segundo lugar Premio Lincoln Institute por especial ‘Escasez de agua en Bogotá: ¿Cómo llegamos a este punto? | Mención honorífica a la excelencia periodística 2020, en la categoría periodismo universitario otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa | Premio Corte Final 2019 y 2020 en la categoría periodismo de datos, otorgado por la U. Católica de Pereira | Premio ¡Investiga! 2019, en la categoría estudiantes, otorgado por Consejo de Redacción en apoyo con la DW Akademie y la Universidad Javeriana. magarcia@elespectador.com
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