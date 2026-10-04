Medellín tendrá racionamiento de agua por tercera semana consecutiva

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que en la semana del lunes 5 de octubre al domingo 11 de octubre de 2026 el sector nororiental y central de la ciudad tendrá interrupciones en el servicio de agua. Por tercera semana consecutiva, el racionamiento regirá en las zonas de Medellín que dependen del embalse Piedras Blancas, donde se registra una disminución sostenida del volumen como consecuencia del fénomeno de El Niño.

El esquema seguirá funcionando como una rotación día por medio entre los barrios afectados, con una interrupción en el abastecimiento de agua entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m..

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A pesar de que en la ciudad se han registrado lluvias en los últimos días, EPM explicó que "la recuperación de ríos, quebradas y embalses no depende únicamente de que llueva, sino también de la cantidad, duración y ubicación de las precipitaciones, así como de las condiciones del suelo y de las cuencas abastecedoras". Precisaron que del agua que cae en las lluvias, aproximadamente un 12% contribuye a la recarga de fuentes subterráneas, un 18% se infiltra por el suelo para alimentar las fuentes gradualmente y un 15% se escurre por la superfice llegando con rápidez a ríos y quebradas. Sin embargo, el 55% restante vuelve inmediatamente a la atmósfera por la evaporación y el ciclo de las plantas.

La empresa informó que entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, teniendo en cuenta el racionamiento, los usuarios de Piedras Blancas alcanzaron un ahorro de 75 litros de agua por vivienda frente a la meta de 92 litros. El gerente encargado de Acueducto y Alcantarillado de EPM, León Arturo Yepes, precisó: "manejamos una diferencia porcentual en el embalse de 27 puntos con respecto a nuestro último mes. Hace un mes estábamos en el 93% de capacidad y hoy estamos cercanos al 65%".

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EPM hizo un llamado a los ciudadanos a fortalecer el ahorro de agua almacenando solamente la cantidad necesaria para atender las necesidades básicas durante las horas de interrupción en el servicio. Además, recordó que cualquier cambio la en programación será informado a tráves de sus canales oficiales, la línea de atención al cliente y la asesora virtual Ema (302 300 0115), donde también se puede consultar el esquema y programación del racionamiento.

Yepes finalizó haciendo "una invitación a continuar con esfuerzos de ahorro importantes en el consumo del agua para poder garantizar una estabilidad frente al fenómeno del Niño", pues si no se cambian los hábitos la empresa tendrá la necesidad de tomar medidas adicionales para proteger el servicio, no solamente en Piedras Blancas sino también en los otros embalses que surten el Valle de Aburrá.