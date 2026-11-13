A estas labores se suma el retiro de más de 42.000 toneladas de escombros en diferentes sectores del municipio,…

A tres meses del terremoto del 10 de agosto, Dosquebradas, Risaralda, registra un avance del 78% en las demoliciones de edificaciones afectadas por la emergencia. La Alcaldía informó que ha intervenido 78 de los 100 predios aprobados para este establecimiento, con una inversión superior a los COP 3.050 millones provenientes de recursos propios.

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Dosquebradas ya demolió el 78% de los edificios afectados por el terremoto

A estas labores se suma el retiro de más de 42.000 toneladas de escombros en diferentes sectores del municipio, como parte de las acciones para reducir riesgos y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

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Demoliciones y retiro de escombros en Dosquebradas

La intervención de las estructuras comprometidas ha sido uno de los principales retos después del terremoto. Entre los puntos donde se han adelantado trabajos de gran magnitud están el Hotel Veneto, Salyfe, Santa Mónica Plaza y La Capilla. Sin embargo, el proceso todavía no termina. En la más reciente sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres fueron presentados 14 conceptos técnicos adicionales, 13 recomiendan demolición total y uno demolición parcial.

Los predios están ubicados en sectores como San Fernando, Santa Teresita, Versalles, Baja Divisa, La Capilla, La Remolía Alta, Los Guamos, Villa Fanny y la vereda Filo Bonito. Jhon Freddy Amaya, director encargado de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGER), señaló que la administración continuará con las intervenciones pendientes y el seguimiento a las zonas afectadas.

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¿Cuánto cuesta la reconstrucción de Dosquebradas?

El municipio cuenta con un Plan de Acción Específico para la recuperación y reconstrucción, proyectado en COP 3.8 billones y radicado ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La reactivación económica también hace parte de este proceso. A través de la estrategia "Dosquebradas Reconstruye Mi Tejido Empresarial", la Alcaldía reportó más de COP 2.600 millones en ventas para dinamizar el comercio y respaldar a empresarios y emprendedores.

Aunque el balance registra avances en demoliciones, atención humanitaria, educación y reactivación económica, la reconstrucción del municipio continúa y todavía hay intervenciones pendientes para las familias y los sectores afectados por el terremoto.