Polémica por enfrentamiento entre jóvenes con luces de bengala en Segovia, Antioquia

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó rechazo por los riesgos para quienes participaban y para…

A pocas semanas de comenzar diciembre, una peligrosa práctica con pólvora ya encendió las alertas en Segovia, Antioquia. Varios jóvenes protagonizaron una llamada "guerra de bengalas" en plena vía pública, donde se lanzaron artefactos pirotécnicos entre sí, a una cuadra de la estación de Policía del municipio.

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El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó rechazo por los riesgos para quienes participaban y para los habitantes del sector. En las imágenes se observa a los jóvenes encendiendo y apuntando las bengalas hacia otras personas, mientras se escuchan gritos y risas.

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Alcaldía de Segovia anunció sanciones para los participantes

El secretario de Gobierno municipal, Diego Montoya Marín, rechazó lo sucedido y confirmó que las autoridades adelantan la verificación del video para establecer quiénes participaron en estos enfrentamientos. EL funcionario explicó que las personas identificadas podrían recibir medidas correctivas, de acuerdo con su edad y nivel de participación.

Si se establece que participaron niños o adolescentes, intervendrá la Policía de Infancia y Adolescencia y se evaluarán las responsabilidades de sus padres o acudientes. En caso de que sean adultos, las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes.

La administración municipal también hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a las actividades de sus hijos y eviten que se involucren en este tipo de prácticas.

Antecedentes de quemaduras por guerras de bengalas en Antioquia

Aunque las autoridades señalaron que este episodio no dejó personas quemadas, en el Nordeste antioqueño ya se han registrado emergencias relacionadas con estas prácticas. En diciembre de 2025, en el corregimiento de Santa Isabel, en Remedios, una mujer sufrió quemaduras de segundo grado luego de que una bengala ingresara al establecimiento comercial en el que se encontraba.

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Las llamadas guerras de bengalas representan un riesgo para quienes manipulan los artefactos, y para peatones, residentes y comerciantes de los sectores donde se realizan. Mientras avanza la identificación de los participantes en Segovia, las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora y prevenir emergencias durante la temporada de fin de año.