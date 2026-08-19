¿En qué consiste el pago que hará Medellín por cuidar la biodiversidad?

El esquema de Pago por Servicios Ambientales ya permitió restaurar y conservar 1.115 hectáreas en 88 predios rurales de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria dirigida a los habitantes de los cinco corregimientos (Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena), quienes podrán recibir dinero o beneficios en especie a cambio de proteger los ecosistemas que existen en sus tierras. De esta manera, se convierte en la primera ciudad del país en entregar incentivos económicos a quienes conserven la biodiversidad de sus predios.

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El esquema parte de la premisa de la Administración Distrital que consiste en que conservar también produce valor para el conjunto de la ciudad: cuidar un bosque, mantener el hábitat de las especies, proteger los suelos y garantizar que los ecosistemas permanezcan conectados no son acciones que beneficien únicamente al dueño del terreno sino que son tambien servicio ambientales que benefician a la población de la ciudad, pues regulan el clima, sostienen las fuentes hídricas, controlan la erosión y permiten que la fauna y la flora sobrevivan.

Por esto, la alcaldía considera que quienes destinan sus predios a la conservación están prestando un servicio a la ciudad y, por lo tanto, deben recibir un reconocimiento por ello.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, explicó: “reconocemos una gran riqueza natural que encuentra hábitat en los distintos lugares de nuestro Distrito, de manera particular en nuestros cinco corregimientos. Por eso, tenemos una nueva modalidad de Pago por Servicios Ambientales que impulsa estas acciones de conservación en predios privados donde la gente ha tomado la decisión de conservar los bosques”.

En Medellín ya se venía aplicando este mecanismo, aunque enfocado principalmente en la protección del agua, y gracias a esta estrategia se ha restaurado y conservado 1.115 hectáreas distribuidas en 88 predios rurales. La novedad en este momento consistiría en que ahora el esquema se orienta específicamente a la biodiversidad, algo que ninguna otra ciudad colombiana había implementado.

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El mecanismo funciona mediante acuerdos voluntarios: quien participe y cumpla los requisitos se compromete a ejecutar acciones de conservación, restauración y protección en su terreno, y a cambio recibe un incentivo económico o en especie. La Alcaldía de Medellín no establece un monto fijo sino que ofrece incentivos personalizados que se calculan y acuerdan voluntariamente según las características, el tamaño y los compromisos de conservación de cada predio rural.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 2026. Tanto la orientación como la participación son gratuitas, y quienes tengan dudas pueden escribir al correo psahmedellin@medellin.gov.co. .