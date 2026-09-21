Elecciones atípicas en Cartago las ganó exalcalde que fue sacado por doble militancia

De acuerdo con la Registraduría, en el municipio votaron 90.104 personas (26 % de los habilitados). De estos, Piedrahita obtuvo…

Con el 100 % de las mesas escrutadas, la Registraduría confirmó el triunfo de Juan David Piedrahita en las elecciones atípicas que se realizaron en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Su elección se dio en medio de polémicas debido a que es el exalcalde al que le acaban de anular la elección por doble militancia.

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De acuerdo con la Registraduría, en el municipio votaron 90.104 personas (26 % de los habilitados). De estos, Piedrahita obtuvo 17.894 de los sufragios, equivalentes al 53,3 %. Seguido estuvo Óscar Esteban Morillo Rincón, con 11.370, que es el 35,7 %, y César David Grajales Suárez, con 1.526, mientras que por el voto en blanco hubo 895 sufragios que corresponden al 2,81 %.

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"No venimos a comenzar de cero, venimos a continuar con más progreso y mejor futuro. Cartago merece mirar siempre hacia adelante (…) y que todos sientan la tranquilidad de que no vamos a detenerlos ni vamos a defraudarlos", señaló Piedrahíta tras conocerse el resultado de las elecciones atípicas.

¿Por qué hubo elecciones atípicas en Cartago?

Las elecciones atípicas en Cartago se convocaron luego de que el Consejo de Estado mantuvo el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló la elección de Juan David Piedrahíta por doble militancia.

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Pero una vez se abrieron las inscripciones para las nuevas elecciones de alcalde, Piedrahíta se volvió a inscribir como candidato, por lo que el caso fue llevado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debía determinar si el político podía o no participar en las elecciones atípicas.

La entidad nunca llegó a tomar una decisión por una serie de circunstancias. La magistrada Ana Jimena Bautista, quien tiene el caso, no notificó al partido Liberal, uno de los que apoyó a Piedrahíta en las pasadas elecciones, lo que retrasó el proceso.

Luego se presentaron recusaciones contra los magistrados, que se terminaron por resolver el pasado jueves y hasta hubo una orden del Tribunal Superior de Bogotá que, en respuesta a una tutela, le dio la orden al CNE de dar un concepto en 48 horas, pero no se llegó ni a conocer la ponencia que se tendría que votar para determinar la participación de Piedrahíta en las elecciones.