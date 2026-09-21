¿Qué pasó en el hotel Arcoíris? Huéspedes quedaron atrapados en incendio en Villa de Leyva

Lo primero que se conoció fue un video de la administradora del hotel, Eliana…

En medio de la emergencia que se registra en Villa de Leyva por un grave incendio forestal que se registra desde la tarde del pasado sábado 19 de septiembre, se conoció que los huéspedes de un hotel en el municipio quedaron atrapados ante el avance de las llamas. Tras conocerse el caso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que ya fueron evacuadas las personas en la zona.

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Lo primero que se conoció fue un video de la administradora del hotel, Eliana Suárez, quien aparecía dentro del hotel, con las llamas al fondo, advirtiendo que desde la mañana de este domingo estaban tratando de controlar el avance del fuego, pero que los cuerpos de socorro ni la alcaldía les habían prestado atención.

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"No podemos hacer absolutamente nada. Hago una denuncia pública porque nos abandonaron cuando más necesitábamos apoyo. Habemos unas 20 personas acá, no podemos bajar, no podemos subir, y es la hora que no llegan bomberos", dijo Suárez.

Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas, @DNBomberosCol me confirma que las cabañas del hotel Arcoíris se salvaron del fuego.



Más temprano, los huéspedes fueron evacuados con éxito. No se reportan fallecidos ni heridos. https://t.co/OQ8R8zwT8d — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 20, 2026

Poco después de conocerse la información, Lara señaló en sus redes sociales: “Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas, Bomberos Colombia me confirma que las cabañas del hotel Arcoíris se salvaron del fuego. Más temprano, los huéspedes fueron evacuados con éxito. No se reportan fallecidos ni heridos”.

Posteriormente, se conoció que del lugar fueron rescatadas 29 personas y se quedaron diez del personal administrativo, así como se hicieron descargas de agua en la zona. "El mayor riesgo ya pasó, pero seguimos atentos y trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todos”, indicó el gobernador Amaya,

En Villa de Leyva no bajamos la guardia.



La Defensa Civil evacuó a 29 personas del Hotel Suites Arcoíris y el helicóptero de la @GobBoyaca apoyó con descargas de agua para controlar el incendio.



Seguimos trabajando para proteger la vida💚. https://t.co/ZtrRYML1ti — Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá (@GRDBoyaca) September 20, 2026

Este no es el único lugar que el incendio forestal ha puesto en riesgo. Unidades de socorro en la zona confirmaron que una vivienda se vio afectada, mientras otras nueve tuvieron que ser evacuadas. Adicionalmente, se ha estado sacando a lo largo del día a los huéspedes de los hoteles en el casco urbano de Villa de Leyva, incluido El Duruelo, donde trabajadores del lugar y socorristas han trabajado a lo largo del día para que las llamas no alcancen la estructura.

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Llamado del gobernador por incendio

Aunque sobre el mediodía de este domingo, el Gobierno nacional señaló que el incendio ya estaba controlado y se había controlado más de la mitad, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, explicó que los vientos han dificultado la mitigación completa y la capacidad desplegada sigue sin ser suficiente.

"Señor Presidente, necesitamos más helicópteros, más máquinas y más personal en tierra. Cada minuto cuenta para contener las llamas y evitar que el fuego siga avanzando. Es muy importante que el Gobierno nacional refuerce cuanto antes la operación en Villa de Leyva", dijo el gobernador.

Declararon la calamidad pública y cancelaron clases en Villa de Leyva

Por la magnitud de la emergencia, la alcaldía de Villa de Leyva declaró la calamidad pública, suspendió las clases en los colegios para este lunes 21 de septiembre y recomendó a la ciudadanía permanecer en las viviendas e informarse por las redes oficiales de la administración.

“Estamos colapsando algunos puntos y no podemos permitir que esto nos trunque toda la organización que tenemos desde las diferentes entidades e instituciones”, indicó el alcalde Nicolás Méndez, quien añadió que se habilitó el coliseo municipal como albergue.