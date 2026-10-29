En medio de saqueo, explotó camión cargado de guineo en Tasajera

La detonación provocó una estampida entre quienes estaban junto al automotor. Por fortuna, el episodio no dejó víctimas mortales,…

Una explosión sacudió nuevamente a Tasajera, corregimiento de Puebloviejo, Magdalena, y revivió el temor de una tragedia como la ocurrida en 2020, que dejó centenares de muertos. Esta vez, un camión cargado de guineo verde se incendió sobre la Troncal del Caribe y explotó mientras varias personas se acercaban a retirar la mercancía.

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La detonación provocó una estampida entre quienes estaban junto al automotor. Por fortuna, el episodio no dejó víctimas mortales, aunque si personas con lesiones leves, según las primeras versiones.

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El vehículo, identificado con las placas SVR-019, habría comenzado a arder por una presunta falla mecánica. Sin embargo, en lugar de mantenerse a una distancia segura, varias personas se aproximaron para sacar los racimos de guineo, pese a las llamas que consumían la estructura. La situación cambió abruptamente cuando se produjo la explosión y los presentes tuvieron que correr para alejarse del peligro.

¿Intentaban salvar la carga o se trataba de un saqueo?

Las circunstancias en las que las personas se acercaron al camión siguen siendo materia de aclaración. Mientras algunas versiones apuntan a un posible saqueo, otras señalan que el conductor habría permitido retirar parte de los productos

El concejal de Puebloviejo, Kevin Leiva, explicó que el vehículo habría sufrido un incidente cerca de la entrada del túnel de Tasajera y que, mientras permanecía encendido, varios jóvenes de la comunidad intentaron bajar la mercancía.

“La intención principal, no sabemos si era para tratar de salvar la mercancía o en verdad era un saqueo”, manifestó el cabildante, al referirse a las dudas que persisten sobre el comportamiento de quienes se encontraban en el lugar.

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Más allá de las circunstancias, la presencia de personas junto a un vehículo incendiado volvió a evidenciar el riesgo de acercarse a una emergencia sin conocer su alcance, especialmente cuando existe la posibilidad de que se produzcan nuevas explosiones.

Concejal cuestiona la reacción de las autoridades

Leiva también puso sobre la mesa la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional ante este tipo de hechos. Según indicó, el camión permaneció durante un tiempo sobre la carretera y consideró que la Policía debía intervenir con mayor prioridad para controlar la situación y evitar que los ciudadanos se expusieran a las llamas. “Creo que debió haber una reacción más prioritaria por parte de la Policía Nacional”, sostuvo.

Su pronunciamiento abre nuevamente el debate sobre las medidas de prevención, el control del área durante las emergencias y la necesidad de impedir que las personas se acerquen a vehículos siniestrados para retirar mercancías antes de que las autoridades aseguren la zona.

La tragedia de 2020 y una pedagogía que perdió continuidad

Lo ocurrido remueve una de las heridas más dolorosas de la historia reciente de Tasajera. El 6 de julio de 2020, la explosión de un camión cisterna cargado de gasolina dejó 45 personas muertas, luego de que varias se acercaran al vehículo accidentado para extraer combustible.

El concejal recordó que, después de aquella tragedia, se adelantaron jornadas pedagógicas y acercamientos con familiares de las víctimas. No obstante, considera que los esfuerzos no se mantuvieron de manera sostenida.

“Faltó continuidad, faltó continuidad a ese tema pedagógico”, afirmó Leiva, quien anunció que buscará impulsar nuevas acciones desde el Concejo Municipal con la participación de la Personería, la Policía y otras instituciones.

El llamado a los jóvenes y a sus familias

El cabildante insistió en que la prevención debe comenzar en los hogares y que los padres tienen un papel fundamental para evitar que los jóvenes se expongan a situaciones que pueden comprometer su vida.

Su mensaje es que, ante un accidente o un incendio en la carretera, la comunidad debe mantenerse alejada y permitir que los organismos competentes atiendan la emergencia. “Cuiden su vida porque es lo más valioso que tenemos”, expresó.

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El hecho deja un llamado urgente a la comunidad para que priorice la vida por encima de cualquier mercancía y evite acercarse a vehículos accidentados o incendiados. Al mismo tiempo, exige a las autoridades fortalecer los controles, responder oportunamente ante estas emergencias y dar continuidad a las campañas pedagógicas que permitan crear conciencia sobre estos riesgos, para evitar que una situación similar vuelva a enlutar a Tasajera.