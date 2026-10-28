Santa Marta tendrá su primer Centro de Innovación, Tecnología y Emprendimiento

El proyecto, denominado Casa MIC (Mercado de Innovación y Competitividad), es resultado de la articulación entre la…

Santa Marta avanza en la creación de su primer Centro de Innovación, Tecnología y Emprendimiento, una iniciativa que contempla una inversión superior a los $5.000 millones para transformar la histórica casa Tres Puntá en un espacio destinado al fortalecimiento empresarial, la innovación y la generación de oportunidades económicas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El proyecto, denominado Casa MIC (Mercado de Innovación y Competitividad), es resultado de la articulación entre la Alcaldía Distrital y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. La entidad gremial entregó el inmueble en comodato, mientras que la administración distrital financiará con recursos propios las obras de remodelación y adecuación de sus más de 1.200 metros cuadrados.

Publicidad

La infraestructura busca beneficiar a más de 19.000 empresarios formalizados y 8.000 unidades productivas. Contará con laboratorios de innovación digital, espacios de coworking, zonas de conexión comercial y formación, además de servicios de empleo, trámites y programas relacionados con turismo sostenible, bioeconomía, economía azul e internacionalización empresarial.

Una apuesta por el desarrollo empresarial

El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó que el proyecto busca responder a las necesidades de los emprendedores y facilitar el acceso a herramientas para fortalecer sus negocios.

“Una ciudad que quiere generar empleo, atraer inversión y fortalecer su economía debe crear las condiciones para que sus empresas crezcan. Eso exige decisiones concretas, inversión e infraestructura, una visión compartida sobre el futuro que queremos construir”, manifestó.

El mandatario también recordó las condiciones que, según afirmó, encontró al comenzar su administración en 2024, cuando la atención al emprendimiento contaba con recursos físicos limitados.

“Encontramos dos mesas Rimax y cuatro sillas, ¿es así? Usted lo denunció en su momento. Eso fue lo que encontramos, pero un titulón. Aquí acostumbran a poner buenos títulos, pero de aquello absolutamente nada. Ahora sí vamos a tener una verdadera casa para los emprendedores de todo el Distrito de Santa Marta”, expresó.

Pinedo señaló que el objetivo es concentrar servicios y capacidades institucionales en un mismo lugar para facilitar el acompañamiento empresarial y promover la consolidación de negocios sostenibles.

La Cámara de Comercio destaca el trabajo conjunto

Óscar Gómez Acevedo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, resaltó que Casa MIC recoge años de gestión y una visión compartida para fortalecer el ecosistema empresarial del territorio.

“Somos conscientes de la necesidad real que hay de lograr un ecosistema completo para todo el emprendimiento en la ciudad de Santa Marta y en el Magdalena, porque no lo teníamos”, afirmó.

El directivo explicó que la iniciativa forma parte del Plan 500 Años y de la estrategia institucional de la Cámara de Comercio. También precisó que la participación de ambas instituciones se desarrolla mediante un esquema de comodato y una estructura jurídica específica, por lo que aclaró que no se trata de una alianza público-privada.

Lea: Cancelaron la caravana de Halloween en Cúcuta, ¿qué pasó?

Uno de los componentes centrales del proyecto será el homenaje a Silvia Elena Medina Romero, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y una de las principales gestoras de esta iniciativa. El Centro de Emprendimiento e Innovación llevará su nombre.

“Esta casa tiene mucha historia y la historia va a continuar. Ahora va a ser la casa el legado de Silvia Elena, porque así se va a llamar la casa”, manifestó el alcalde al recordar el vínculo histórico del inmueble con la ciudad.

Casa MIC complementará la Ruta 500+

El secretario de Desarrollo Económico, Fran Cuao, explicó que el nuevo centro fortalecerá los programas de acompañamiento empresarial que ya funcionan en Santa Marta, entre ellos la Ruta 500+ del Distrito y la Ruta C de la Cámara de Comercio.

Publicidad

“Una vez Casa MIC entre plenamente en funcionamiento, lo que va a hacer es robustecer ese ecosistema, porque va a tener un lugar físico, no solamente una plataforma virtual, sino un lugar físico en donde acceder a acompañamiento, a servicios, a conexiones e incluso a financiación”, indicó.

El funcionario agregó que esperan vincular a entidades financieras tradicionales y fintech para ampliar las oportunidades de acceso a recursos y fortalecer los negocios.

Publicidad

Casa MIC se articulará con la Política Pública de Emprendimiento e Innovación del Distrito y con el Direccionamiento Estratégico 2035 de la Cámara de Comercio. Su impacto dependerá de la culminación de las obras, la puesta en funcionamiento de los espacios y la integración efectiva de los servicios anunciados.

Con esta iniciativa, Santa Marta busca consolidar una infraestructura que conecte a emprendedores, empresarios e instituciones, con la innovación y la competitividad como herramientas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.