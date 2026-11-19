Gran controversia ha causado esta semana una denuncia que hicieron los cultores (realizadores) del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, ante las demoras en los desembolsos de los recursos para la organización del evento que se realizará en enero de 2027, por lo que varios de los maestros de las diferentes modalidades anunciaron que entrarían a paro y asamblea permanente hasta no obtener respuesta de la administración municipal.

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Tras reunirse con el Concejo municipal, los artistas y artesanos señalaron que el desembolso de los recursos estaría retrasado por demoras directas de la alcaldía de Pasto, lo que pondría en vilo la elaboración de las obras artísticas que se hacen especialmente para el carnaval.

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"Todas las informaciones que nos han brindado requieren mucho más tiempo de tramitación, por lo cual los recursos llegarían muy tarde a las cuentas de los artistas del carnaval, lo que es totalmente perjudicial para la realización de las obras y para poner en escena el Carnaval de Negros y Blancos 2027″, dijo uno de los representantes de las diferentes modalidades de artistas.

Por su parte, Michael Paz, representante de la modalidad de carrozas, explicó a medios locales que no están exigiendo nuevos acuerdos o condiciones, sino que se haga la entrega a tiempo del 80 % de los recursos correspondientes al denominado aporte a la calidad, con lo que ellos como artistas compran los materiales y demás recursos para hacer las carrozas y planear el resto de actividades que se realizan durante el Carnaval.

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La respuesta de la alcaldía de Pasto

Desde la administración municipal señalaron que se presentaron inconvenientes luego de que fracasara un convenio con el Banco Contactar, que sería el encargado de hacer la entrega de los recursos, por lo que el alcalde Nicolás Toro indicó que agilizarán pagos parciales para que antes de que acabe noviembre se puedan poner al día con los cultores del Carnaval.

Sumado a esto, la alcaldía señaló que los pagos se harán en los próximos 20 días, uno por semana, para evitar que se tenga que suspender el evento que se realizará entre el 2 y el 7 de enero, y que este año tiene como componente adicional la celebración de los 100 años de la tradición.

El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto es uno de los más representativos del país. Además del desfile de las reconocidas carrozas, que cierran las fiestas, durante la celebración se realizan desfiles con colectivos coreográficos, así como conciertos y tablados que se mantienen durante toda la semana del evento.

El carnaval, considerado el más importante del suroccidente colombiano, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009.