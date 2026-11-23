El hallazgo se hizo en la mañana de este lunes 23 de noviembre, a la altura del barrio Mocarí, durante el operativo en el que participaron unidades de la Policía…

Las autoridades encontraron sin vida a Leonardo Flavio Echeverry López, de 22 años, el joven que el pasado sábado 21 de noviembre cayó al río Sinú, en Montería, luego de que la embarcación en la que se movilizaba chocó contra un tronco y se volcó. Los otros ocho tripulantes fueron rescatados con vida.

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El hallazgo se hizo en la mañana de este lunes 23 de noviembre, a la altura del barrio Mocarí, durante el operativo en el que participaron unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil. Echeverry era oriundo del municipio de Planeta Rica, Córdoba.

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¿Qué pasó con la lancha en el río Sinú?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Montería, la emergencia ocurrió aproximadamente a las 9:10 p.m. del sábado, cuando nueve jóvenes se movilizaban en una embarcación en el sector del barrio El Recreo.

Tras el choque, los ocupantes cayeron al agua. Ocho de ellos fueron rescatados por la Policía, que realizaba patrullajes fluviales; sin embargo, Leonardo no logró salir del río, por lo que se focalizaron en su búsqueda.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, confirmó la emergencia a través de una publicación en su cuenta de X, en la que manifestó su solidaridad con la familia del desaparecido. Además, recordó que está prohibida la navegación de embarcaciones menores después de las 6:00 p.m. en el río Sinú y señaló que esta restricción busca prevenir este tipo de accidentes por las dificultades par el rescate.

Anoche, hacia las 9:10 p. m., una lancha con nueve jóvenes que salió del sector del barrio El Recreo chocó contra un tronco en el río Sinú. Ocho fueron rescatados. Un joven de 22 años sigue desaparecido.

Hoy lo único que importa es encontrarlo. La Policía Nacional y nuestro… — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) November 22, 2026

Así fue el operativo de búsqueda en el río Sinú

Desde el reporte de la desaparición, la Policía Nacional, la Defensa Civil y los equipos de Gestión del Riesgo participaron en las labores de rastreo sobre el afluente.

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La Defensa Civil Colombiana informó que desplegó dos funciones, cinco voluntarios y una embarcación para recorrer distintos tramos del río. La entidad también brindó acompañamiento psicosocial a la madre del joven durante la emergencia. Tras el hallazgo, se adelantan los procedimientos correspondientes para la recuperación y el traslado del cuerpo.