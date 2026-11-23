La celebración tendrá un formato distinto al de años anteriores, estará centrada en el concurso musical y no…

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ya tiene nuevas fechas y sede para su edición número 30. La Secretaría de Cultura de Cali confirmó que el encuentro se realizará entre el 11 y el 13 de diciembre de 2026 en el Acuaparque de la Caña, luego de que el terremoto del 10 de agosto afectará varios escenarios de eventos masivos de la ciudad.

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La celebración tendrá un formato distinto al de años anteriores, estará centrada en el concurso musical y no contará con la muestra tradicional de cocinas, artesanías y emprendimientos. La Administración Distrital explicó que la decisión responde a las condiciones técnicas y de seguridad de los escenarios disponibles en Cali.

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¿Qué agrupaciones participarán en el Petronio Álvarez 2026?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, en el concurso participarán 47 agrupaciones provenientes de 22 municipios, principalmente de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. A esto se sumarán cuatro agrupaciones ganadoras de ediciones anteriores, seleccionadas mediante la estrategia Ganador de Ganadores, y otros artistas invitados. En total, se espera la participación de cerca de 70 agrupaciones y alrededor de 800 artistas.

La programación tendrá como protagonistas las músicas y danzas del Pacífico colombiano, además de las bebidas tradicionales de esta región.

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La celebración se realizará en el Acuaparque de la Caña, la elección de este escenario se tomó después de varias visitar y evaluaciones técnicas. Según explicó la Secretaría de Cultura, otros espacios de la ciudad destinados a eventos masivos presentan afectaciones estructurales. Por esta razón, este parque fue seleccionado como el lugar que reúne las condiciones necesarias para realizar esta edición y recibir a los artistas y asistentes.

¿Qué pasará con los portadores de tradición del Petronio?

La Secretaría de Cultura aclaró que los portadores de tradición seleccionados para la edición 30 tienen asegurada su participación en el Festival Petronio Álvarez de 2027. La entidad señaló que ya comenzó la planeación de esa edición, con la búsqueda de un escenario que permita recuperar el formato tradicional y recibir a todos los participantes, incluidas las cocinas y demás muestras culturales.

De esta manera, la edición de diciembre tendrá un alcance centrado en el concurso musical, mientras que la Administración Distrital preparará el regreso de los demás espacios del festival para 2027.