La situación generó preocupación entre los habitantes de esta zona del norte del Valle de Aburrá, especialmente porque se suma a otros…

Un hecho violento ocurrido en la noche del domingo 22 de noviembre dejó cuatro personas asesinadas en un establecimiento comercial de la vereda San Eugenio, sector El Eco, en zona rural de Barbosa, Antioquia. Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el caso podría estar relacionado con un acto de intolerancia.

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La situación generó preocupación entre los habitantes de esta zona del norte del Valle de Aburrá, especialmente porque se suma a otros homicidios registrados durante la última semana en el municipio. En el mismo hecho, una quinta persona resultó herida y fue trasladada al Hospital San Vicente de Paúl de Barbosa.

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¿Qué se sabe del ataque en Barbosa?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al parecer, se presentó una discusión entre varias de las personas en el billar que terminó en el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque todavía son materia de investigación. Por ahora, no se ha establecido oficialmente cómo comenzó la confrontación.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera, confirmó que entre las víctimas se encuentran tres hombres y una mujer, quien sería la compañera sentimental de uno de los hombres asesinados.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantó la inspección técnica de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a Medicina Legal, en Medellín.

Convocan a consejo de seguridad por homicidios en Barbosa

La Alcaldía de Barbosa convocó un consejo extraordinario de seguridad para analizar este caso y coordinar acciones con la Policía y el Ejército Nacional. La reunión busca definir acciones ante la escalada de violencia en el municipio.

Entre los homicidios registrados en la semana están los casos de Luis Fernando Zapata, de 45 años, y John Mario Madrid, de 30, quienes fueron hallados muertos luego de que se registrara su desaparición. Las autoridades investigan si hay relación entre estos crímenes.