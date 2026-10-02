Entregan cinco lanchas a pescadores de Santa Marta para fortalecer la pesca artesanal

La entrega fue realizada por la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de su proyecto de Desarrollo Productivo en Pesca Artesanal, que contempla una inversión de COP 350 millones.

Cinco embarcaciones fueron entregadas a asociaciones de pescadores artesanales de Santa Marta como parte de un proyecto para fortalecer su capacidad productiva. La iniciativa beneficia directamente a 157 pescadores de la Bahía de Santa Marta.

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Las embarcaciones fueron construidas en plástico reforzado con fibra de vidrio, tienen 22 pies de eslora, capacidad para transportar has 1.167 kilogramos y cuentan con motores de fuera de borda de 40 caballos de fuerza. También fueron dotadas con elementos de seguridad y navegación, entre ellos salvavidas, extintores, remos, anclas, radio VHF, brújula y botiquín. Las cinco lanchas cuentan además con matrícula ante la Dirección General Marítima (DIMAR).

Los beneficiarios pertenecen a cinco organizaciones de pescadores de la bahía: FUNDEPESAN, FUNPESCA SAN MART, ASOPESMAR & TOUR, APSINBAS y COOIPESCA.

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El proyecto también incluyó procesos de capacitación con acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Los pescadores recibieron formación en técnicas de pesca, conservación ambiental, pesca responsable y manejo y mantenimiento de los equipos.

La Fundación Sociedad Portuaria señaló que la entrega busca mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la generación de ingresos de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal en Santa Marta.