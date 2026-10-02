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Entregan cinco lanchas a pescadores de Santa Marta para fortalecer la pesca artesanal

La iniciativa beneficia a 157 pescadores de cinco asociaciones de la Bahía de Santa Marta y tuvo una inversión de COP 350 millones.

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Redacción Colombia
Cinco nuevas embarcaciones fueron entregadas a pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta
Cinco nuevas embarcaciones fueron entregadas a pescadores artesanales de la Bahía de Santa Marta.
Foto: Cortesía Perla Roca

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Cinco embarcaciones fueron entregadas a asociaciones de pescadores artesanales de Santa Marta como parte de un proyecto para fortalecer su capacidad productiva. La iniciativa beneficia directamente a 157 pescadores de la Bahía de Santa Marta.

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La entrega fue realizada por la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de su proyecto de Desarrollo Productivo en Pesca Artesanal, que contempla una inversión de COP 350 millones.

Lanchas para fortalecer la actividad pesquera

Las embarcaciones fueron construidas en plástico reforzado con fibra de vidrio, tienen 22 pies de eslora, capacidad para transportar has 1.167 kilogramos y cuentan con motores de fuera de borda de 40 caballos de fuerza. También fueron dotadas con elementos de seguridad y navegación, entre ellos salvavidas, extintores, remos, anclas, radio VHF, brújula y botiquín. Las cinco lanchas cuentan además con matrícula ante la Dirección General Marítima (DIMAR).

Los beneficiarios pertenecen a cinco organizaciones de pescadores de la bahía: FUNDEPESAN, FUNPESCA SAN MART, ASOPESMAR & TOUR, APSINBAS y COOIPESCA.

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El proyecto también incluyó procesos de capacitación con acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). Los pescadores recibieron formación en técnicas de pesca, conservación ambiental, pesca responsable y manejo y mantenimiento de los equipos.

La Fundación Sociedad Portuaria señaló que la entrega busca mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la generación de ingresos de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal en Santa Marta.

Por Redacción Colombia

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