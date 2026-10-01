Oleadas de calor aumentan presencia de zancudos y elevan alerta por dengue en el Valle

La entidad aclaró que no todos los zancudos transmiten la enfermedad. El Aedes aegypti, principal transmisor del dengue…

Las altas temperaturas registradas durante esta temporada han aumentado la presencia de distintos tipos de zancudos en el Valle del Cuca. Ante este panorama, la Secretaría de Salud del departamento pidió a las familias reforzar las medidas de prevención y eliminar los espacios donde pueda reproducirse el mosquito transmisor del dengue.

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La entidad aclaró que no todos los zancudos transmiten la enfermedad. El Aedes aegypti, principal transmisor del dengue puede identificarse por las rayas blancas y negras en sus patas y suele reproducirse en recipientes con agua limpia estancada.

La Secretaría de Salud recomendó revisar tanques o recipientes con agua almacenada sin tapa, lavaderos, platos de mascotas, macetas y cualquier otro elemento que pueda acumular agua. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que " en esta época de verano hay un notorio incremento de muchos tipos de zancudo que a la gente le estorban y que deben tener un manejo domestico".

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Por eso, el llamado es a mantener estos espacios limpios, tapados o sin acumulaciones de agua. Las autoridades consideran que la eliminación de criaderos es una de las principales medidas para reducir la reproducción del mosquito.

Cartago concetra los casos de dengue

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, los casos de dengue se concentran principalmente en Cartago. En sectores cercanos a Candelaria, las autoridades señalaron que es necesario fortalecer el trabajo de prevención en las comunidades.

Ante las solicitudes de fumigación, Lesmes aclaró que esta medida no se realiza de manera indiscriminada. Según explicó, se utiliza para interrumpir la transmisión del dengue cuando se presenta un caso grave.

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Las autoridades también hicieron énfasis en la importancia de reconocer rápidamente los síntomas, especialmente en los niños, considerados una población vulnerable frente a la enfermedad. "En el instante en que los niños tengan fiebre, dolor de estómago y sangrado por alguna parte, se convierte en una urgencia y se debe consultar rápidamente al médico", señaló Lesmes.