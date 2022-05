Estudiantes hicieron panfleto del Clan del Golfo para que suspendieran clases

Las actividades educativas se llevaron a cabo en la virtualidad durante el lunes 23 de mayo. Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Incertidumbre generó un falso panfleto que circuló en Puerto Colombia (Atlántico) en el que, supuestamente, el Clan del Golfo anunciaba un “baño de sangre” contra el colegio Francisco Javier Cisneros, si las autoridades no liberaban a alias ‘Mamón’, presunto delincuente capturado en diciembre del año pasado.

(Le puede interesar: Gloria Estrada regresó al Concejo de Cartagena y denunció amenazas)

“Verificamos este panfleto y carece de toda veracidad. No hay una concordancia de inicio a fin, porque se está autoincriminando el Clan del Golfo y mencionan otras palabras que realmente no son usuales de esta organización”, explicó el coronel Óscar Daza, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Por su parte, Maira Ahumada, secretaria de Educación de Puerto Colombia, indicó que se trató de una falsa alarma, que un grupo de cuatro estudiantes de la institución hicieron para que suspendieran las clases, que, en efecto, fueron virtuales durante el lunes 23 de mayo.

(También puede leer: Hallaron un cuerpo desmembrado en vivienda del sur de Cali)

“El objetivo principal era no dar clases, incluso no estaban ni en semana de evaluaciones. Lo que salió a relucir es que uno de ellos no quería (recibir) clases y los demás compañeros le siguieron el juego, que terminó en el pánico de la comunidad, por eso hoy necesitamos trabajar interdisciplinariamente, de forma psicológica y demás, para que no se repitan episodios como estos”, señaló Saúl Leyva, jefe de la oficina de Convivencia y Seguridad Ciudadana del municipio.

(Le puede interesar: Carlos Soler, exsecretario de seguridad de Cali, pidió protección a la CIDH)

De acuerdo con Leyva, hace 15 días se presentó otra falsa alarma en el colegio María Mancilla, en el que estudiantes habrían difundido información sobre la presencia de un artefacto explosivo en inmediaciones de la institución.