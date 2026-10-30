Excandidato a la alcaldía de Santa Marta desaparecido habría viajado a La Guajira

En las imágenes difundidas se evidencia que Agudelo, vestido con una camiseta de cuadros azul y rojo, junto a un pantalón gris y…

Un giro dio la investigación por la desaparición del excandidato a la alcaldía de Santa Marta, Jorge Luis Agudelo, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes 26 de octubre. Un video de una cámara de seguridad evidenciaría que tomó un bus a Maicao, por lo que se investiga si viajó por su propia voluntad a Venezuela.

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En las imágenes difundidas se evidencia que Agudelo, vestido con una camiseta de cuadros azul y rojo, junto a un pantalón gris y una maleta negra, compró un tiquete de bus hacia Maicao, sobre la una de la tarde del lunes 26. Momentos antes se registró que compró ropa deportiva en el centro comercial Nuestro Atlántico.

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Adicionalmente, se conoció que el bus de la empresa Expreso Brasilia hizo paradas en Ciénaga, Santa Marta, Riohacha y Maicao. De este último municipio, las autoridades tienen videos de cámaras de seguridad que confirman que Agudelo llegó sobre las 9:25 p.m. del mismo día de su desaparición.

Ante estos hechos, dentro de las investigaciones se evalúa la posibilidad de que Agudelo haya podido cruzar la frontera hacia Venezuela. El caso está en manos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Santa Marta y Barranquilla.

“Podemos afirmar preliminarmente que el señor (Jorge Luis Agudelo) no se encuentra desaparecido, toda vez que por iniciativa propia el mismo señor tomó una ruta presuntamente hacia la frontera en la zona de Maicao”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate.

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La desaparición de Agudelo ha generado conmoción en Santa Marta, donde el alcalde Carlos Pinedo anunció una recompensa de hasta COP 50 millones por información de su paradero.

La familia del político ha señalado que lo vieron por última vez la mañana del pasado lunes, que salió de su casa en el edificio Torre Panorama, en Santa Marta. Agudelo tomó un taxi para dirigirse a Barranquilla para tener una reunión de la que no se han dado detalles.

La última comunicación la tuvo con su esposa sobre las 10:00 a.m., cuando le señaló a través de WhatsApp que ya había llegado a la capital de Atlántico y estaba a punto de entrar a la reunión por la que había viajado. Por estos hechos, se han hecho varios cuestionamientos alrededor del viaje del político, debido a que no estaba acompañado de su esquema de seguridad.