En estado crítico permanece mujer atacada con químico por su pareja en Medellín

De acuerdo con la información de las autoridades, el ataque químico se dio en la carrera 62, sobre la autopista Sur, con la calle 77,…

En una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación, permanece una mujer de 26 años, que en la madrugada de este jueves 29 de octubre fue atacada con un agente químico por su pareja. Aunque en principio el sujeto culpó a un habitante de calle, finalmente terminó confesando el hecho, por lo que fue capturado.

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De acuerdo con la información de las autoridades, el ataque químico se dio en la carrera 62, sobre la autopista Sur, con la calle 77, frente a la Terminal del Norte. La mujer iba dentro del taxi que iba manejando su pareja cuando le lanzó el líquido que le provocó heridas en su rostro y pecho.

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El mismo sujeto la trasladó de urgencias en el carro hasta el Hospital San Vicente Fundación, donde la intubaron inmediatamente por las afectaciones a su sistema respiratorio. A la par, el sujeto señaló al personal de la salud que habían sido víctimas de un habitante de calle que los habría intentado robar, aprovechando que habían detenido el vehículo.

El sujeto tenía lesiones leves en su rostro y extremidades, por lo que también tuvo que recibir atención médica, aunque no fue hospitalizado.

Tras el interrogatorio de la Policía, el sujeto cambió la versión de lo que ocurrió, por lo que terminó confesando el crimen. Por ello fue capturado inmediatamente y presentado ante un juez de control de garantías, mientras el cuerpo de Bomberos de Medellín se encargó de las inspecciones al vehículo para determinar qué químico fue usado en el ataque.

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De acuerdo con cifras de la Policía, aunque en los últimos cinco años se ha reducido el promedio de los casos de ataques con agentes químicos en la región (en comparación con las cifras reportadas entre 2019 y 2021), Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con más casos registrados.

Por ello, el docente investigador Julián Uribe Gómez, quien ha seguido estos casos en el departamento, advirtió a El Colombiano que “esta disminución se tiene que observar de manera cuidadosa porque también puede estar relacionada con la forma en que las autoridades registran los casos”.