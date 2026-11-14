La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) incautó 1.100 toneladas de nitrato de amonio de procedencia extranjera en el Puerto de Santa Marta, durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada tras labores de investigación y perfilación. El cargamento contiene una sustancia química controlada en Colombia que puede utilizarse como materia prima para la fabricación de explosivos.

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Incautan 1.100 toneladas de nitrato de amonio en el Puerto de Santa Marta: ¿para qué se usa?

La magnitud del decomiso y las características del producto adquieren relevancia por sus posibles usos. Aunque el nitrato de amonio tiene aplicaciones legítimas en sectores como la agricultura, también es una sustancia que requiere vigilancia especial debido a su capacidad para intervenir en procesos de fabricación de explosivos.

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Las autoridades señalaron que, según la información técnica preliminar, el material incautado podría ser utilizado como materia prima para elaborar ANFO, un compuesto empleado en artefactos explosivos.

La directora de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, explicó que el resultado fue producto de un trabajo previo de investigación. “1.100 toneladas de una sustancia química que puede ser utilizada en la fabricación de explosivos fueron incautadas en Santa Marta”.

¿Qué es el nitrato de amonio y para qué se utiliza?

El nitrato de amonio es un compuesto químico cuya aplicación más extendida está relacionada con la producción de fertilizantes nitrogenados. En la agricultura se utiliza como fuente de nitrógeno, un nutriente fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por esa razón, forma parte de cadenas de suministro destinadas a actividades agrícolas y a la elaboración de productos fertilizantes.

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Sin embargo, su utilidad industrial también implica riesgos que exigen controles. Se trata de una sustancia con propiedades oxidantes, es decir, puede favorecer la intensidad de un incendio cuando entra en contacto con materiales combustibles. Bajo determinadas condiciones de temperatura, contaminación o confinamiento, puede experimentar una descomposición violenta. Por ello, su almacenamiento, transporte y manipulación deben cumplir medidas de seguridad específicas.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación para las autoridades es su posible utilización en la fabricación de ANFO, sigla en inglés de ammonium nitrate fuel oil. Este compuesto es conocido por su uso en actividades de voladura, especialmente en determinados trabajos de minería y obras de ingeniería, pero también ha sido empleado por organizaciones criminales para fabricar artefactos explosivos improvisados. Su mención en este caso corresponde a una posibilidad advertida por las autoridades, no a una confirmación de que el cargamento incautado estuviera destinado a ese propósito.

Una sustancia sometida a controles en Colombia

El manejo del nitrato de amonio no depende únicamente de su uso comercial. En Colombia existen disposiciones que regulan su importación, distribución, almacenamiento y utilización, precisamente por los riesgos asociados a su posible desvío hacia la fabricación de explosivos.

El Decreto 334 de 2002 establece requisitos para los importadores, fabricantes y distribuidores de sustancias controladas. Entre ellos contempla registros, información sobre las cantidades que se pretenden adquirir, planes de compra y venta, lugares de almacenamiento y medidas de seguridad. Para el nitrato de amonio también establece exigencias relacionadas con el registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Además, la Resolución 291 de 2024 de la Industria Militar incluyó el nitrato de amonio sólido dentro de las materias primas clasificadas como explosivos para efectos legales y señaló que su importación o autorización corresponde al Gobierno Nacional, a través de Indumil. Esta disposición evidencia el nivel de control que existe sobre el producto y la importancia de verificar su clasificación y documentación en cada operación comercial. indumil.gov.co

El alcance de la incautación en Santa Marta

En el caso del cargamento encontrado en el Puerto de Santa Marta, la Policía Fiscal y Aduanera informó que se trataba de 1.100 toneladas de nitrato de amonio 31-3-3 a granel y de procedencia extranjera. La mercancía fue incautada tras las labores investigativas que permitieron gestionar la diligencia judicial.

La coronel Jiménez Falla destacó la importancia del procedimiento para la vigilancia de este tipo de productos. “Se trata de nitrato de amonio de procedencia extranjera, sustancia controlada para su comercialización en Colombia que, según la información técnica preliminar, es utilizada para la fabricación de explosivos”, afirmó.

La oficial calificó el resultado como un avance en el control de sustancias químicas en el territorio nacional. No obstante, la información entregada por las autoridades no precisa quién era el propietario del cargamento, cuál era su destino comercial, qué documentación acompañaba la mercancía ni si existe una investigación penal contra personas determinadas. Estos aspectos serán fundamentales para establecer las circunstancias del ingreso del producto y las posibles responsabilidades.

La trazabilidad, un punto clave para la seguridad

El decomiso también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las sustancias químicas que ingresan al país. En productos como el nitrato de amonio, no basta con establecer su origen: también resulta necesario verificar quién los importa, quién los recibe, dónde serán almacenados y cuál será su utilización final.

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La Policía Fiscal y Aduanera reiteró su compromiso con la lucha contra el contrabando y con la prevención del uso ilegal de mercancías que requieren vigilancia especial. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con el comercio ilegal a través de la línea anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co.