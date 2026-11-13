¿Planea sus vacaciones? Colombia tendrá tres meses sin festivos en 2027

Uno de los cambios más importantes es que varias fechas caerán durante el fin de semana, mientras que otras permitirá tener puentes festivos. Además, febrero, abril y septiembre no tendrán días…

Si está pensando en organizar sus vacaciones, viajar o planear sus días de descanso, es momento de revisar el calendario de festivos de 2027. Colombia tendrá 19 días feriados durante el próximo año, la misma cantidad que en 2026, aunque su distribución será diferente.

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Uno de los cambios más importantes es que varias fechas caerán durante el fin de semana, mientras que otras permitirá tener puentes festivos. Además, febrero, abril y septiembre no tendrán días festivos nacionales. La distribución de los feriados está relacionada con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de determinadas celebraciones al lunes siguiente cuando corresponda.

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¿Cuáles son los festivos en Colombia para 2027?

Este es el calendario completo de los 19 días festivos que tendrá Colombia en 2027:

Viernes 1 de enero: Año nuevo

Año nuevo Lunes 11 de enero: Reyes Magos

Reyes Magos Lunes 22 de marzo: Día de San José

Día de San José Jueves 25 de marzo: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 26 de marzo: Viernes Santo

Viernes Santo Sábado 1 de mayo: Día del trabajo

Día del trabajo Lunes 10 de mayo: Ascensión del Señor

Ascensión del Señor Lunes 31 de mayo: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 7 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Lunes 5 de julio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Lunes 12 de julio: Nuestra Serñora del Rosario de Chiquinquirá

Nuestra Serñora del Rosario de Chiquinquirá Martes 20 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Sábado 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Lunes 16 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen Lunes 18 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos

Todos los Santos Lunes 15 de noviembre: Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Sábado 25 de diciembre: Navidad

¿Por qué algunos festvos se trasladan al lunes?

En Colombia, la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varias festividades religiosas y cívicas se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. La medida busca facilitar los periodos de descanso y la organización de los días no laborales. Sin embargo, algunas celebraciones mantienen su fecha original, como el Día de independencia, el 20 de julio.

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Por eso, aunque Colombia conservará los 19 festivos del año anterior, la ubicación de las fechas hará que algunos meses tengan más oportunidades de descanso que otros.