Primeras versiones indican que el conductor del vehículo venía bajando por el alto de La Línea cuando se comenzaron a presentar las fallas que lo…

Una grave emergencia se registró en la noche de este domingo 22 de noviembre en el municipio de Cajamarca, en Tolima, donde una tractomula que registró fallas mecánicas terminó estrellándose contra varios vehículos y personas que transitaban por el sector de la Calle Larga. Hay cinco muertos y nueve heridos.

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Primeras versiones indican que el conductor del vehículo venía bajando por el alto de La Línea cuando se comenzaron a presentar las fallas que lo dejaron sin frenos. Por ello, al entrar a Cajamarca, termina estrellándose contra peatones, así como otros carros y motos, para finalmente terminar chocando contra un establecimiento comercial.

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"Fueron nueve heridos, cinco hombres, cinco mujeres, entre los que hay una menor y una materna, y tenemos cinco fallecidos, entre los que hay una persona sin identificar (…). Es un momento muy doloroso para las personas que se encontraban en este punto y, en general, para el municipio. Estamos tratando de identificar si hay más personas heridas en el lugar", señaló el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia.

De empiezan a conocer imágenes antes del terrible accidente en Cajamarca https://t.co/aOLlOOitiI pic.twitter.com/60UcqXzNMH — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) November 23, 2026

Adicionalmente, el mandatario explicó que los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital Santa Lucía, en Cajamarca, pero posteriormente los nueve identificados fueron llevados a la clínica La Nuestra y al hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, para atención especializada.

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En las imágenes compartidas en redes sociales no solo se evidencia el pánico de quienes presenciaron el accidente, sino además su magnitud. Además de chocar contra varios vehículos a su paso, incluido un bus de transporte público, hubo un carro que quedó aplastado bajo la tractomula, así como terminó arrastrando una motocicleta.

A esto se suman afectaciones en las fachadas de varias viviendas y establecimientos comerciales sobre la vía.

Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca- Tolima , confirmó la muerte de 5 personas y 9 heridas cono concecuencia del grave accidente de tránsito que protagonizó un vehículo de carga que se habría quedado sin frenos en el sector de Calle Larga de la población.



La tragedia se… pic.twitter.com/MuM2HARygh — mapiaguilars (@mapias15) November 23, 2026

La Defensa Civil Colombiana explicó que acompañaron el rescate y traslado de las personas lesionadas, mientras que las autoridades locales explicaron que continúan en la zona evaluando a personas en el lugar, así como haciendo las inspecciones y traslado de los vehículos involucrados en el choque múltiple.

Por su parte, Invías explicó que se cerró completamente el paso entre Armenia e Ibagué mientras se termina la atención de la emergencia sobre la vía.