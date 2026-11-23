La última vez que tuvieron noticias de él fue el martes 17 de noviembre, cuando se…

Tres días después de que su familia perdiera contacto con él, Óscar Javier Rico Rodríguez fue localizado sin vida en el mar Caribe, frente a las costas de Palomino, La Guajira. El hallazgo se produjo el viernes 20 de noviembre y obligó a la intervención de unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, que recuperaron el cuerpo y lo trasladaron para los procedimientos judiciales.

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Hallan muerto en Palomino a turista bogotano que desapareció en recorrido por el Caribe

La última vez que tuvieron noticias de él fue el martes 17 de noviembre, cuando se encontraba en el hostal Mar Azul, establecimiento donde se hospedaba durante su visita a Palomino. Desde ese momento, sus familiares perdieron comunicación con él y comenzaron a buscar información que permitiera establecer su paradero y reconstruir los últimos movimientos que realizó durante su recorrido por la región.

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Rico Rodríguez era oriundo de Bogotá y profesional en Sistemas Informáticos. Había iniciado su viaje el pasado 5 de noviembre, después de salir desde Medellín, con el propósito de recorrer diferentes destinos turísticos del Caribe colombiano.

Las últimas referencias conocidas sobre sus desplazamientos figuraban en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino, donde se perdió su rastro.

Guardacostas recuperó el cuerpo en el mar

El hallazgo se produjo el viernes 20 de noviembre, cuando el cuerpo fue localizado flotando en aguas de Palomino. Unidades de Guardacostas de la Armada Nacional realizaron la recuperación y posteriormente trasladaron los restos hasta las instalaciones de un batallón, donde funcionarios de la Sijín adelantaron la inspección técnica correspondiente.

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Las primeras informaciones apuntan a una posible muerte por inmersión. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los procedimientos médico-legales. Los resultados de estos exámenes serán determinantes para establecer la causa exacta del fallecimiento y aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.

¿Qué ocurrió después de su última aparición?

Uno de los principales interrogantes del caso es qué sucedió después de que Óscar Javier fuera visto por última vez en el hostal Mar Azul. Hasta ahora, no se han establecido las circunstancias que rodearon su llegada al mar ni las condiciones en las que se produjo su muerte.

Durante los tres días posteriores a la pérdida de contacto, sus familiares adelantaron gestiones para obtener información sobre sus últimos desplazamientos y acudieron a las autoridades para activar los mecanismos de búsqueda.