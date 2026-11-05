El cuerpo del adulto mayor fue localizado en un caño del barrio Siete de Agosto, cerca del punto donde desemboca el…

La creciente súbita del arroyo El Salao dejó una víctima mortal y una niña desaparecida en Soledad, Atlántico. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Ciro Oquendo Coba, de 67 años, quien fue arrastrado por la corriente junto a sus dos acompañantes durante las fuertes lluvias registradas en la tarde del miércoles 4 de noviembre.

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Hallan sin vida a adulto mayor arrastrado por arroyo en Soledad: buscan a su nieta de 5 años

El cuerpo del adulto mayor fue localizado en un caño del barrio Siete de Agosto, cerca del punto donde desemboca el arroyo. Entretanto, los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda de su nieta, Zoe Soto Castro, de cinco años, quien continúa desaparecida.

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En la emergencia también fue arrastrada Danna León, una niña de 11 años que viajaba con ellos. Habitantes del sector lograron rescatarla y trasladarla a la Clínica Los Almendros, donde recibió atención médica por lesiones leves y raspones. Su estado de salud fue reportado como estable.

¿Cómo ocurrió la emergencia en el arroyo El Salao?

De acuerdo con la Policía, Ciro Oquendo se movilizaba en una motocicleta eléctrica junto a las dos niñas, después de recogerlas en el colegio María Montessori. La emergencia ocurrió hacia las 2:00 de la tarde, en inmediaciones de la calle 74 con carrera 20, en el barrio Los Cedros. Al intentar atravesar el arroyo, Ciro Oquendo habría perdido el control de la motocicleta y los tres fueron arrastrados por la fuerza de la corriente.

Tras el reporte, habitantes de la zona intervinieron para auxiliar a las personas que cayeron al afluente. Solo lograron poner a salvo a Danna, mientras que Ciro y la niña quedaron desaparecidos. La Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad confirmó el hallazgo del cuerpo del adulto mayor y señaló que los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando para localizar a la niña de cinco años.

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El coordinador de esa dependencia, Alexis Rodríguez, explicó que la comunidad del barrio Siete de Agosto alertó sobre el avistamiento del cuerpo, lo que permitió que los organismos de socorro se desplazaran hasta el sector para verificar la información. La Alcaldía de Soledad también expresó sus condolencias a los familiares de Ciro Oquendo y reiteró que las labores de búsqueda de la niña siguen activas.

🕊️ La Alcaldía de Soledad confirma el hallazgo sin vida del señor Ciro Oquendo, arrastrado por la creciente súbita del arroyo El Salao durante el fuerte aguacero registrado este martes.



Los equipos de búsqueda y rescate mantienen activo el operativo para localizar a la menor Zoe… — Alcaldía de Soledad (@soledadalcaldia) November 5, 2026

La emergencia ocurrió durante una jornada de fuertes lluvias en Barranquilla y su área metropolitana, que provocó el aumento repentino del caudal de varios arroyos. Las autoridades han reiterado el llamado a no intentar atravesar estos cauces cuando presentan crecientes, debido al riesgo que representan incluso para quienes se movilizan en vehículos.