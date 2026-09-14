Desde las 5:00 a.m. de este lunes 14 de septiembre se reestableció la búsqueda de la avioneta tipo Cessna T206 con matrícula HK4985, que el pasado domingo desapareció mientras trasladaba a una misión médica que estuvo el fin de semana en Condoto, Chocó. Aunque testimonios y registros de la radiobaliza señalan que la aeronave habría caído en inmediaciones del Cerro Tatamá, las labores de rescate se han dificultado por diferentes motivos.

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Lo que ha dificultado la búsqueda de la avioneta desaparecida en Chocó

La aeronave, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, hacía parte de una misión médica que este fin de semana estuvo llevando especialistas a Condoto. En pronunciamientos públicos, el alcalde de Tadó, Juan Palacio, ha señalado que también estuvieron dando asistencia en su municipio.

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Se trata de una Brigada Médica organizada por Colmédica, la Patrulla Aérea y la Clínica del Country, que llevó un equipo de voluntarios y profesionales a esta región del Chocó para brindar atención en medicina general, ginecología y pediatría. Esto ha hecho que aparezcan en redes sociales imágenes de médicos que estuvieron en la jornada, pero que no todos iban en la aeronave desaparecida.

Pasajeros de la avioneta

Según la Aeronáutica Civil, en la avioneta desaparecida iban cinco personas: el piloto Mehmet Cankaya, junto a las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, Maritza Guzmán, y Yuliza Figueredo, quienes hacían parte de la misión médica.

El último reporte que se tuvo de la aeronave fue a las 9:23 a. m. del domingo, cerca del cerro Tatamá, adicionalmente, habitantes de zona rural de Tadó advirtieron a las autoridades que vieron volar la avioneta muy bajito, por lo que el alcalde señaló que se podría encontrar en zona rural de su municipio, entre los sectores de Tadocito y Jamaica.

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“Rogamos a Dios que estén con vida, por lo menos, por donde pasaron no se vio absolutamente nada de rastros ni de humo ni nada”, dijo a Noticias Caracol el mandatario.

La búsqueda de la avioneta inició una vez se tuvo conocimiento de la desaparición. La Fuerza Aérea ha dado apoyo aéreo, mientras que en terreno hay más de 150 personas, entre los que hay fuerza pública rescatistas, comunidad y guardias indígenas, que intentan adentrarse a la zona demarcada para la búsqueda.

Los problemas en la búsqueda

Aunque la búsqueda de la aeronave se ha centrado en el cerro Tatamá, los operativos se han dificultado por varias razones, incluidas las condiciones del terreno. Al respecto, el alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié, ha explicado a medios locales que se trata de una zona selvática a la que ha sido difícil entrar. Adicionalmente, aseguró que en el rastreo aéreo «les ha tocado sobrevolar muy alto porque las condiciones tampoco son favorables por lo que también les ha tocado suspender la búsqueda».

Habitantes de la zona lo confirman. En la tarde del domingo se iniciaron las búsquedas, pero tuvieron que suspenderse por las fuertes lluvias que dificultaron su avance, como la visibilidad. Las labores se reiniciaron sobre las cinco de la mañana de este lunes con más de un centenar de personas apoyando las labores.

«Se llevaron kit de atención por si de pronto hay algun herido y detrás de ellos también salió la Cruz Roja. Estamos en espera, nos estamos comunicando con radios de comunicación de muy corto alcance», aseguró Jose Manuel Sánchez , representante del consejo comunitario de Bochoromá.

Por su parte, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que desde tierra «las comunidades indígenas y afro de la zona, junto con las autoridades territoriales, mantendremos todo el apoyo necesario para avanzar en las actividades de rastreo hasta encontrar la aeronave».