Encuentran a una niña deambulando sola en Amagá, Antioquia; tenía lesiones

La situación llevó a la activación de las rutas institucionales de atención y protección. La Policía de Infancia y Adolescencia intervino en el caso y la menor de edad fue trasladada…

Una niña deambulando en Amagá fue encontrada sola en la vereda La Gualí, en Amagá, Suroeste de Antioquia. El caso llamó la atención de la comunidad por las condiciones en las que estaba la menor de edad, quien presentaba signos de desnutrición y lesiones en sus extremidades.

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La situación llevó a la activación de las rutas institucionales de atención y protección. La Policía de Infancia y Adolescencia intervino en el caso y la menor de edad fue trasladada para recibir valoración médica. Desde entonces, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF) trabajan para establecer su identidad, ubicar a sus familiares y determinar que ocurrió antes de que llegara a la zona rural de Amagá.

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La niña aún no ha podido ser identificada

Uno de los principales retos para las autoridades es establecer quién es la niña. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, cuando fue encontrada no contaba con documentos y tampoco pudo entregar datos suficientes que permitieran determinar su procedencia o localizar a su familia. Medicina Legal realizó valoraciones para aproximarse a su edad y las autoridades adelantan otras diligencias para establecer su identidad.

Mientras avanza este proceso, la niña, de 13 años, permanece bajo una medida de protección y restablecimiento de derechos. El ICBF informó que su evolución ha sido favorable y que, además del seguimiento médico, recibe atención psicológica y psiquiátrica. Como parte de su recuperación física y nutricional, la entidad también ha brindado acompañamiento para mejorar su alimentación y reportó que la menor de edad ya ha recuperado cerca de dos kilos.

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Las autoridades también buscan determinar el origen de las lesiones que presentaba cuando fue localizada. Algunas versiones conocidas durante la investigación señalan posibles marcas compatibles con haber estado atada, pero las circunstancias en las que se produjeron estas heridas aún siguen siendo establecida por las autoridades.

¿Qué se investiga sobre el recinto espiritual?

Una de las líneas que ha surgido alrededor del caso conduce a un predio de la misma vereda conocido como Recinto Espiritual del Doctor José Gregorio Hernández. La posible relación apareció a partir de la información entregada por la menor de edad y las versiones recogidas por las autoridades y habitantes del sector. Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión oficial que determine si la niña haya sido víctima de algún delito en ese lugar.

El sitio es presentado por sus responsables como un espacio dedicado a prácticas de carácter espiritual y de sanación. No obstante, la Secretaría de Salud de Antioquia señaló que no tiene registro de autorización para que allí se presten servicios o se realicen procedimientos médicos. La posible relación entre la niña y este sitio, así como las actividades que allí se desarrollan, continúa siendo materia de verificación por parte de las autoridades.

El ICBF busca establecer si hubo más vulneraciones

Además de garantizar la atención de la niña, las autoridades buscan reconstruir las circunstancias que rodearon su llegada a La Gualí y establecer si estuvo expuesta a situaciones que pudieran vulneran sus derechos. El proceso de restablecimiento continúa mientras se intenta localizar a sus familiares y esclarecer su identidad.

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El ICBF también contempla la activación de una alerta para verificar si existen otros niños, niñas o adolescentes que puedan estar relacionados con el lugar mencionado durante la investigación y que eventualmente requieran protección. Por ahora, la niña continua bajo protección institucional mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer quién es y de dónde proviene.