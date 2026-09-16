Más de 1.400 estudiantes fueron evacuados de tres sedes educativas en Candelaria, Valle

La evacuación se realizó como medida de seguridad ante la cercanía de las instituciones con el sitio donde se registró el ataque. Hasta el momento, no se reportan estudiantes afectados por la situación. La decisión implicó retirar a los…

Más de 1.400 estudiantes fueron evacuados de manera preventiva de tres sedes educativas ubicadas en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, luego del ataque con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil en el corregimiento de El Carmelo.

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La evacuación se realizó como medida de seguridad ante la cercanía de las instituciones con el sitio donde se registró el ataque. Hasta el momento, no se reportan estudiantes afectados por la situación. La decisión implicó retirar a los estudiantes del sector y activar las medidas correspondientes para garantizar su seguridad. La Fuerza Pública también fue desplegada en el área para acompañar el operativo y mantener presencia en los alrededores.

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Los estudiantes pertenecen a tres sedes de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, la sede Simón Bolívar, ubicada en el corregimiento de San Joaquín, y las sedes Jorge Isaacs y José Celestino Mutis, en el corregimiento de El Tiple. Las tres hacen parte de la misma institución educativa y fueron incluidas en la medida preventiva adoptada por las autoridades mientras avanzaban las labores de inspección y seguridad en la zona.

¿Por qué evacuaron a los estudiantes?

La medida se tomó después del ataque contra un radar de la Aeronáutica Civil ubicado en El Carmelo, infraestructura que presta servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

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Aunque la situación ocurrió en el sistema de la Aeronáutica Civil, las autoridades extendieron las medidas preventivas a las comunidades ubicadas cerca del punto afectado. Entre ellas estuvieron las tres sedes educativas donde se encontraban los más de 1.400 estudiantes. Mientras se desarrollaba la evacuación, las autoridades adelantaron una evaluación para establecer los daños ocasionados en los transmisores y la antena del radar y determinar el alcance de las afectaciones.

He ordenado a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario de @ValleSeguridad, @GuilleLondono, trasladarse al corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, para atender la situación reportada de orden público de ataque con drones contra sistemas de la Aeronáutica Civil y… https://t.co/77q7luENwK — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 16, 2026

La Gobernación del Valle también ordenó el desplazamiento del secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, hasta El Carmelo para coordinar las acciones junto con la Fuerza Pública. Por ahora, las autoridades mantienen las labores de inspección y seguridad en el sector.