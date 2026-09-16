Terminó la evacuación de 73 viviendas en Manrique, Medellín

La medida se tomó para proteger a los hogares ubicados en una zona identificada con riesgo de avenida torrencial. El proceso comenzó después de la emergencia del 3…

La evacuación en Manrique de las familias que habitaban 73 viviendas ubicadas en una zona de alto riesgo llegó a su fin. La Alcaldía de Medellín confirmó el cierre de la intervención en el sector El Jardín, en la comuna 3, después de varias semanas de acompañamiento social, técnico y humanitario.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La medida se tomó para proteger a los hogares ubicados en una zona identificada con riesgo de avenida torrencial. El proceso comenzó después de la emergencia del 3 de abril, cuando las lluvias provocaron un aumento súbito del caudal de las quebradas La Mansión y La Máquina y el agua ingresó a viviendas del sector. El hecho dejó un niño de cinco años muerto y a una persona lesionada.

Publicidad

Una evacuación que tomó varios meses

Antes de iniciar la salida de las familias, la Administración Distrital realizó más de 20 recorridos territoriales entre abril y julio para explicar las condiciones de riesgo y las alternativas disponibles para los hogares. Durante la intervención participaron más de 20 entidades, entre ellas el DAGRD, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), las secretarías de Inclusión Social, Salud, Medio Ambiente y Seguridad, además de la Policía, Personería e ICBF. En total, más de 300 funcionarios y profesionales hicieron parte de las labores en el territorio.

El acompañamiento incluyó orientación para acceder al Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, alternativas de alojamiento, traslado y bodegaje de enseres, ayudas humanitarias, atención en salud física y emocional y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes.

Lea también: Cierres viales en Medellín: dos zonas tendrán restricciones desde esta semana

Durante el proceso, 14 familias fueron ubicadas temporalmente en hoteles, mientras otras optaron por auto albergues. También se entregaron kits de aseo, elementos para dormir y paquetes alimentarios. Dos mascotas fueron trasladadas a guarderías mientras sus familias adelantaban el proceso de evacuación.

La salida de las viviendas no es el cierre del proceso

La Alcaldía reiteró que terminar la evacuación no significa que finalice la atención a las familias. A partir de ahora, cada hogar tendrá un acompañamiento individual de acuerdo con sus condiciones y necesidades. Isvimed continuará orientando a las familias sobre las alternativas habitacionales y el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal.

"Que termine la evacuación no significa que termine el acompañamiento. Ahora continuaremos trabajando de manera individual con cada familia, entendiendo sus necesidades y buscando alternativas que les permitan avanzan hacia mejores condiciones de vida, bienestar y seguridad", señaló Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial.

Le puede interesar: Crisis de agua en Santander: 13 municipios tienen racionamiento y cuatro calamidad pública

La evacuación se da así por terminada después de la salida de los hogares de las viviendas identificadas en la zona de riesgo. El reto para la Administración Distrital será ahora acompañar la transición de estas familias hacia soluciones más estables, mientras se mantienen la atención de acuerdo con las condiciones de cada caso.